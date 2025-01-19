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見面三分情？傳川普上任百日內出訪北京 台灣、關稅成焦點

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2019年6月，時任美國總統的川普於大阪G20峰會與中國國家主席習近平會晤。路透
2019年6月，時任美國總統的川普於大阪G20峰會與中國國家主席習近平會晤。路透

美國候任總統川普將在當地時間20日宣誓就職，華爾街日報引述知情人士報導，川普有意在就任後100天內出訪中國，尋求加深與中國大陸國家主席習近平的關係。

川普第一任期內曾於2017年出訪北京，當時距離上任已經將近一年。

儘管美中關係因川普揚言課徵高關稅而趨於緊張，不過川普先前一反傳統邀請習近平出席就職典禮；北京最終派出中國國家副主席韓正擔任特使出席。

報導指出，接近北京決策圈的人士透露，川普和習近平各自透過代表討論會晤事宜，其中一個選項是川普邀請習近平赴美。目前不清楚兩人最近一次在17日通話是否討論訪問行程。

隨著中國面臨的越來越大的經濟壓力，北京強烈希望參與談判，以抵禦或至少減緩川普關稅戰。

接近北京決策層的人士表示，兩位領導人舉行峰會可能有助於啟動這一進程。川普已放話對中國進口商品徵收最高達60%的關稅。

在全球兩大超級大國之間的緊張時期，美中領袖會議將是一個敏感時刻。

美國除了可能對中國進口商品加徵新關稅外，川普還推動北京加大對中國化學品生產商的打擊，藉此打擊芬太尼供應鏈。

另一個潛在的衝突點則是台灣。川普尚未透露將如何處理美台關係，只是強烈要求台灣領導人增加防務開支。

在川習最近一次通話，習近平也提醒川普「謹慎」處理台灣問題，並表示這是國家主權和領土完整的問題。

出訪 北京 川普 美中關係 習近平 關稅

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