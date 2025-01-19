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川普強勢回歸 多數美國民眾支持政策改變

中央社／ 紐約18日專電

美國主流媒體在新任總統川普就任前公布民調，多數民眾支持川普的移民與關稅政策，也認為他將執行提高關稅與大規模遣返非法移民政策，不過也有過半民眾反對他對控制格陵蘭、巴拿馬運河與加拿大的強硬態度。

4年前，川普（Donald Trump）在國會山莊暴動後，拒絕接受大選結果，官司纏身離開白宮。4年後，矽谷科技巨富捐款參加就職典禮，華爾街金融界領袖出任重要內閣官員，國會兩院不僅由共和黨居多數，「川普系」議員主導議事，內閣官員也全數為忠誠者，首任執政時期的建制派障礙多已排除。

聯邦參議院本週行使內閣人事同意權聽證會期間，未見爭議人選遭劇烈杯葛，可看出川普人還沒到，華府已經變天。

華盛頓郵報（Washington Post）指出，川普成功回歸華盛頓，司法案件拋諸在後，企業大咖爭相前往佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）求見，就職典禮委員會史無前例破紀錄募款，共和黨已完全在他掌握之中。

川普成功重返白宮背後反應的是美國社會對諸多積弊長期不滿，選民未必喜歡川普個人，但他提出的移民與關稅競選承諾獲得高度支持。

紐約時報（New York Times）18日公布民調顯示，59%受訪者認為美國政治體制已破敗數十年，29%認為僅過去幾年有此問題。高達87%受訪者支持遣返具犯罪紀錄的非法移民，63%支持遣返過去4年內抵美且有犯罪紀錄的非法移民，55%支持遣返所有非法移民。

政策執行上，81%受訪者認為川普會針對中國與墨西哥提高關稅，80%認為他會執行美國史上最大規模遣返非法移民計畫，69%認為他會調查並起訴政敵，58%認為相較於前任幾位總統，他會較少涉入海外戰事。

華爾街日報（Wall Street Journal）同日公布的民調在政策上呈現相同趨勢，不過受訪者希望川普少點 「讓美國再次偉大」（MAGA）的味道，也未必同意控制格陵蘭與加拿大等議題。

53%的受訪者希望川普上任後明顯改變政府運作，但60%反對他指定特定人士取代數千名聯邦政府公務員，及撤銷教育部。

近75%受訪者認為僅需遣返有犯罪紀錄的非法移民，70%指長期在美且沒有犯罪紀錄的非法移民無需遣返。

46%受訪者同意內閣人選，47%讚許他在就任前的表現，不過看法相反的受訪者也占相同比例。

民調顯示，川普多項爭議性發言未獲支持。超過2/3反對透過經濟或軍事脅迫手段控制格陵蘭，57%反對以相同手段控制巴拿馬運河，2/3反對加拿大成為美國第51州，近半受訪者指特斯拉執行長馬斯克（ElonMusk）建議大砍聯邦預算等主張是糟糕主意。

即將卸任的總統拜登（Joe Biden），除了個人形象衰敗，也嚴重傷害民主黨的未來。僅有12%受訪者認為他適合連任，62%不認同他的執政表現，創下在位4年的新低。60%不喜歡民主黨，創下相同民調在1990年後的新低紀錄。

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