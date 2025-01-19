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川普考慮祭行政命令 TikTok禁令可能90天執行

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國候任總統川普今天表示，他「很可能」在本月20日就職當日簽署行政命令，讓擁有1.7億美國用戶的短影音平台TikTok「不賣就禁」法律暫緩90天執行。

路透社報導，川普接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時透露，「最可能的做法是提供90天寬限期，因為這樣最適當。如果我決定這樣做，我可能會在20日當天宣布。」

根據美國現任總統拜登去年4月簽署，並於本月17日獲美國聯邦最高法院裁定合憲的新法，如果TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）不出售該平台，TikTok將於今年1月19日起在美被禁。

最高法院裁定維持TikTok禁令後，川普表示，裁定應受尊重，但他「必須有時間」來決定是否執行禁令。

「華盛頓郵報」本月15日也曾引述2名消息人士說法報導，川普正考慮在上任後簽署行政命令，讓TikTok「不賣就禁」法律暫緩60到90天執行。

TikTok 川普 美國

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