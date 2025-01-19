川普發行專屬迷因幣 首日市值飆破200億美元

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國候任總統川普今天宣布推出個人專屬加密貨幣「迷因幣」（memecoin）$TRUMP，引發市場搶購熱潮，首日市值已飆破200億美元。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）和社群媒體X發布推文，宣布推出專屬迷因幣$TRUMP。

截至目前這款尚未上市的迷因幣市值約為240億美元。

法新社報導，迷因幣不具備經濟或交易價值，經常被用作投機交易手段。

根據$TRUMP的官方網站，「這款迷因幣是要頌揚一位即使情況惡劣也永不退縮的領導者」，還提到2024年7月針對共和黨總統候選人的暗殺企圖。

在消息曝光後的數小時裡，加密社群對$TRUMP的合法性及其與川普當選總統的實質關聯提出質疑，還有人擔心這是一場騙局。但川普透過官方社群媒體宣布此事後，似乎也消除了市場的疑慮。

截至今天上午，$TRUMP的市值已逼近60億美元。

川普本人和和負責發行$TRUMP的公司Fight FightFight LLC均未透露他可從首批發行的迷因幣中賺取多少利潤。

官方網站指出，目前已發行2億枚迷因幣，FightFight Fight表示未來3年計劃再發行8億枚。

川普原本反對加密貨幣，但在2024年競選總統期間突然轉變態度，承諾成為「加密貨幣總統」。

今天稍早3名知情人士透露，川普正計劃在上任後的頭幾天動用行政權力簽署命令，以減少加密貨幣公司面臨的監管負擔，並促進數位資產採用。

川普 社群媒體 貨幣

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