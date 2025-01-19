40年來首次…川普就職典禮移室內 我慶賀團無法現場觀禮

美國總統當選人川普十七日宣布，由於華府廿日恐因北極寒流來襲面臨嚴寒，當天的總統就職典禮將移師室內，在國會大廈圓形大廳舉行。川普強調，不願見到與會民眾因低溫受到傷害。

川普在自家社群媒體「真實社群」寫道，低溫恐危及就職典禮的數萬名戶外執法人員、救援人員、警察、警犬甚至馬匹等，也可能傷害數十萬名在外守候的支持群眾。他已要求將就職演說、祈禱及其他活動，全都移到圓形大廳；該典禮的賓客也將移駕至國會山莊。

體育館開放民眾觀賞轉播

川普說，在華府市中心的第一資本體育館將開放讓民眾入場，觀賞就職典禮轉播。該場館可容納兩萬人，川普預計宣誓就職後，親赴該館與群眾同慶並主持總統遊行。川普說，這將是場美好體驗，尤其對廣大電視觀眾來說。

美國國會就職典禮聯席委員會表示，這次川普就職典禮，大多數持票賓客將無法觀禮，僅國會議員和持有「總統舞台」入場券者能出席。該委員會去年五月曾決定依數十年來傳統，在國會山莊西側露台舉辦就職典禮。

川普廿日的美國總統就職典禮將改在國會大廳舉行；圖為十七日國會山莊前，廣場已擺設椅子。（法新社）

雷根就職 也因低溫改室內

這是美國總統就職典禮近四十年來首次移師室內，上次是共和黨籍前總統雷根。當時一九八五年一月的就職典禮同樣因天氣嚴寒而移入圓形大廳。原本受邀在國會山莊外觀禮的十四萬人無法親眼目睹，僅國會議員、行政團隊和少數貴賓得以入內。

華盛頓郵報報導，挾帶極冷空氣的部分極地渦旋從加拿大南下，華府寒冷天氣可能達到最惡劣；十九日暴風雪將在地面留下新雪，強風可能吹散冷空氣中的雪，刺骨寒冷將侵襲美東大部分地區。紐約時報報導，溫度可能下探攝氏零下十一度，中午川普宣誓時，預計緩慢升至零下六度。

美國總統當選人川普二十日舉行就職典禮，立法院長韓國瑜（中）昨天帶領跨黨派立委慶賀團啟程赴美。記者季相儒／攝影

見證賓客縮至兩千多人

美媒報導稱，在寒冬中擠在圓形大廳見證川普就職的賓客將有兩千多人，廳內人群大多會是國會議員、高階官員和川普家人，一般民眾基本上無法入內。預計全體聯邦參、眾議員都能參加，但據傳部分民主黨籍國會議員打算缺席。

我外交部指出，包括我國的慶賀團在內等諸多國際賓客，以及從美國各地前往的訪賓，都因臨時大幅縮減規模而無法於現場觀禮，但其他行程都將按規畫進行。由立法院長韓國瑜帶領的慶賀代表團昨天仍照常出發，搭機前往美國。

韓國瑜出發前表示，川普總統戶外就職典禮因為大風雪的關係取消，但很多國家的總統、元首和總理等都已陸續到了華盛頓，慶賀團也將代表全國人民向美國總統、副總統、執政團隊和人民致上最高祝福，他們會努力達成任務。