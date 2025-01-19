美專家：川習上半年可能碰面

美國候任總統川普邀請中國大陸領導人習近平出席就職典禮，習近平派出中國國家副主席韓正擔任特使，美國之音十八日引述前白宮中國事務高階顧問韋德寧報導，習近平可能等不到今年底，今年上半年就要跟川普面對面會談，「我認為二人都渴望再次見面」。

韋德寧還說，韓正這次出訪華府，也是北京爭取與川普新政府成員密切互動的機會。韋德寧認為，習近平十七日在通話中肯定提出請川普與他派的代表（韓正）會面，並可能說希望他的代表與（川普）新內閣的成員會面，「因此我預料韓正（此行）將進行一連串會晤」。大陸學者則指出，這次通話要為未來一段時間的中美關係定調，對今後一段時期的中美關係非常重要。

華府智庫大西洋理事會全球中國中心研究員范麗莎認為，川普會將大陸置於美國外交政策的首要位置。川普就任初期先給予北京機會；若習近平讓他失望，川普可能在今年底祭出一系列強硬措施。包括取消最惠國待遇，阻止與共軍有淵源的大陸公民在美學習或從事敏感科技工作，批准對台大型軍購，在印太地區部署美國海岸防衛隊等。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯也說，美國向來有以執政百日表現來觀察新政府施政風格或效能的傳統。如果川普執政百日的政策奏效，很可能延續下去；反之，則調整政策。由於預期川普會在限制大陸接觸高科技產品、台海、南海、芬太尼甚至新冠肺炎起源等議題，採取更強硬立場，加上川普團隊對前述的議題各有立場，決策權仍然在川普手中，「能和川普本人溝通很重要」。