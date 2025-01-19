貿易 芬太尼 TikTok：習近平和川普談了什麼？

（德國之聲中文網）根據中國外交部的通報，習近平在電話中對川普再度當選美國總統表示祝賀，希望這能推動兩國關系的發展，希望“新一屆總統任期內中美關系能有一個良好的開端”。川普則在其社媒平台Truth Social（真實社交）上表示，這次通話“對兩國而言都非常好”，具體則涉及到了貿易、芬太尼、TikTok等議題。

在通話前不久，中國外交部剛剛宣布國家副主席韓正將作為習近平的特別代表出席1月20日的川普就職典禮。川普12月向習近平發出了不同尋常的邀請。不過，以往還從來沒有在職國家元首出席美國總統就職典禮之先例。

川普曾多次稱贊他與習近平的關系，還暗示中國可以幫助調節俄烏戰爭等國際危機。不過，中美關系近年來持續緊張，拜登總統不斷限制向中國出口先進半導體等科技產品，並對中國產電動汽車、太陽能發電板等商品加征高額關稅。

川普本人在選戰期間也曾威脅要把對華商品關稅提升到60%，後來又說要再提升10%，原因是中國沒能采取足夠措施阻止芬太尼等管制藥物非法流入美國。此外，他也說要加強限制高科技產品出口到中國。

定期通話符合美國利益

已獲川普提名出任新一屆國務卿的參議員盧比奧(Marco Rubio)也在本周的確認聽證會上表示，中國是“美國有史以來面臨的最強大、最危險的近乎勢均力敵的對手”。

根據中國外交部的通報，習近平在通話中告訴川普，美中兩國不可避免地存在分歧，但關鍵在於“尊重彼此的核心利益和重大關切，找到妥善的解決方案”；他還敦促後者慎重處理台灣問題，因為這事關中國主權和領土完整。習近平還強調，中美經貿關系的本質依然是“互利共贏”。

美國智庫“保衛民主基金會”中國項目高級主任辛格爾頓(Craig Singleton)對美聯社表示，領導人之間經常通話“對於推進美國利益並確保競爭透明至關重要”。

對TikTok態度曖昧

就在兩人通話的幾乎同一時刻，美國最高法院宣布支持TikTok禁令，即字節跳動必須在1月19日前剝離TikTok的美國業務，否則就會被禁止下載。

川普稍後也對最高法院的表態做出了回應，稱“關於 TikTok 的決定將在不久的將來做出，但我必須有時間審視局勢。敬請期待！”在他上一個總統任期內，川普曾經揚言要禁用來自中國的社媒平台TikTok。但是選戰期間，他反對拜登政府出台的TikTok禁令，誓言要“拯救TikTok”。

美國企業研究所高級研究員布蘭茲(Hal Brands)對美聯社表示，川普支持TikTok是因為該社媒平台在此次大選中為他助力頗多。“所以我認為這表明川普自己對中國的信念相當多變，主要就是考慮什麼對他有利。”布蘭茲認為，川普內心肯定不是一個冷戰鬥士，他的目標很可能是與北京達成某種長期協議或妥協，“盡管他可能會使用對抗策略來獲取短期和中期所需的籌碼”。

（美聯社等）

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