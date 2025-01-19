TikTok不賣就禁？ 川普預告：取決於我

就美國聯邦最高法院大法官十七日以九票對○票一致裁定對TikTok「不賣就禁」的法律合憲，白宮同日表明，將於十九日生效的相關禁令，拜登政府交由下任政府執行。

TikTok也在聲明中表示，除非白宮提出明確聲明，否則平台將於十九日被迫關閉。

美國總統當選人川普隨即指出，近期將對TikTok的命運做出決定。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）記者布朗立即詢問川普說法。川普直言「這事最終（仍）取決於我，所以妳會看到我（接下來）會怎麼做」。

布朗並追問川普未來是否將採取措施，以試圖扭轉這項就要生效的法律。川普答道，「國會已把決定（權）交給我，所以我將做出決定」。

TikTok執行長周受資十七日則代表全體員工和全美一點七億用戶感謝川普的承諾，「與我們一起尋找保留TikTok在美國的解決方案」，並將盡全力確保TikTok平台未來持續欣欣向榮。

最高院十七日駁回TikTok上訴，裁定中國大陸字節跳動旗下的海外版抖音TikTok，在美國「不賣就禁」的法律未違反美國憲法第一修正案對言論自由的保障，可於十九日生效。

白宮發言人尚皮耶十七日說，總統拜登近幾月對TikTok的立場很清楚，即美國人民可以用TikTok，但TikTok必須是由美國企業或其他符合美國國安並能消弭美國國會擔憂的公司擁有。