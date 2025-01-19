諾姆：大規模驅逐無證移民

川普提名的國土安全部長人選、南達科他州州長諾姆，十七日出席參院國土安全委員會人事確認聽證會時承諾，未來會採取強硬措施執行川普願景，包括整頓該部以及完成大規模驅逐無證移民等核心計畫。

諾姆承諾徹底翻轉現任部長梅奧卡斯的政策，遏止非法移民並驅逐數百萬名無證移民，並優先驅逐有犯罪紀錄的無證移民，再來是已收到驅逐令者。

諾姆表示，還將終止拜登政府處理尋求庇護者入境事宜的應用程式（app）CBP One並減少人道庇護，減少對部分國家的國民給予臨時保護，也會恢復川普第一任時的政策，尋求庇護者則必須在墨西哥等待美國移民法庭聆訊。

諾姆坦言對許多人來說，她獲提名為該部部長有點意外，但她出任這份工作就是因為這是川普第二任的首要任務，即「保護我們的社區和國家」。

諾姆看來已獲共和黨人支持，該委員會的共和黨籍主席保羅明言，希望諾姆領導一個已迷失方向的單位（國土安全部）。民主黨人則質疑她有無能力領導此一對國安至關重要的部門。

該部負責監管移民和邊境事務的多個相關機構，包括海關與邊境保護局、移民與海關執法局、公民與移民服務等，還負責確保航空運輸安全、保護總統、政要和因應自然災害等。

拜登政府的梅奧卡斯擔任部長期間被批評屢屢失誤，早已引發共和黨人不滿，諾姆也承諾將大力整頓。