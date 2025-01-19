川普2.0就緒 新政一籮筐…經貿、能源、外交同受矚目

美國總統當選人川普周一上任，因天氣嚴寒就職典禮將移到室內舉行，是40年來首見。但各界更關注，川普上台後將大砍哪些繁文縟節，以及就職首日可能撤銷或啟動哪些政策，從經貿、能源到外交，都備受全球矚目。

路透報導，川普17日在自家社群平台「真實社群」發文，極地寒流幾乎席捲整個國家，他「不想看到」有人受傷，下令在美國國會大廈圓形大廳發表就職演說。據氣象預報，就職典禮當天華府氣溫將降至攝氏零下7度。

華爾街日報報導，川普第一任訂出目標，每推行一項新規定，就廢掉兩項舊規，但第二任把這個比率提高到1：10。大砍監管規定的計畫正在「政府效率部」（DOGE）研擬中，這個顧問團由特斯拉執行長馬斯克和生技業大亨拉馬斯瓦米領導，共和黨國會議員也力挺川普縮小政府的計畫。

川普曾承諾上任首日行動

報導指出，川普已備妥一系列行政命令，首要目標包括提高美國化石燃料生產，並撤銷促進電動車產銷的政策。川普的交接團隊也考慮廢除某些監督銀行業的機構，像是聯邦存保公司（FDIC）、消費者金融保護局（CFPB），以裁撤功能重疊的機關。有些提案需要國會通過修法，共和黨議員考慮翻修1946年的「行政程序法」（APA），協助護航。

具體而言，川普這兩年來曾承諾第二任首日就採取林林總總的行動，包括大舉提高關稅、大規模遣返無證移民、終結烏克蘭戰爭，還要宣布國家能源緊急狀態，賦予他推動化石燃料發展的廣泛權力等。

最受全球矚目的，莫過於經貿相關政策。川普勝選後說，他將簽署行政命令，對進口自墨西哥和加拿大的產品課徵25%的關稅，經濟學家已紛紛警告，若果真執行，形同對美國消費者加徵銷售稅，恐將助長通膨。此外，川普所謂的「電動車強制令」也可能廢止，包括2030年50%新車零碳排目標的配套措施，並加速核發開放鑽油許可證。

川普揚言，上任第一天就會「廢止拜登時代每一項開放邊境的政策」，並展開大規模遣返無證移民計畫。經濟學家憂心，此舉可能導致缺工問題惡化。內政方面，他承諾終止「出生公民權」，並特赦被控在2021年1月6日攻進國會山莊的被告。

外交政策方面，川普最大膽的承諾，就是誇口要在宣誓就職24小時之內，就讓俄烏戰爭落幕。