川普首要目標 移民政策、關稅

華爾街日報十七日報導，美國總統當選人川普在兩小時閉門會議中對聯邦參議院共和黨黨團說，移民政策改革與關稅政策是他最優先的施政目標，上台後會跳過國會，直接落實計畫。

消息人士指稱，川普當時提到已備妥約一百道行政命令，並直言他第一任時「誤信」某些建議才導致計畫沒實施，這次不會重蹈覆轍。

在選舉人票及普選票雙雙大贏，以及多項訴訟在法院取得勝利，已讓川普現在底氣十足，新政府將以大膽手段盡量擴張總統權限。

行政部門對移民政策擁有很大主導權，近幾年，國會則讓總統在關稅政策上掌握更多權力，川普第二任將有更多彈性能向對手和盟友施壓。但川普核心幕僚圈間對此仍意見分歧。

川普就任後的首波動作，可能包括結束申請庇護移民的身分保護，取消拜登政府讓海地及蘇丹等國移民免遭驅逐的人道保護。

川普也計畫撤銷對美國移民與海關執法局發布的一份備忘錄，內容要求移民局幹員以重罪前科犯為主要逮捕目標，而非在美國非法居留多年、但沒犯罪紀錄的無證移民。

消息人士指稱，川普認為這次移民計畫的民意支持度比第一任時高，川普幕僚援引冷門法律及規章，草擬提議讓國民兵改由聯邦政府管理並派國民兵進駐邊境地帶。某些州已在邊境地區部署國民兵，但川普新政府打算運用聯邦權力讓國民兵負責更多任務。

矢言就任第一天就要大規模遣返無證移民的川普，可不經國會直接以行政命令指示國土安全部。但大規模遣返行動的能量仍端視經費多寡。

近幾周川普與將出任白宮「邊境沙皇」的霍曼商討後，考慮不再強調大規模遣返，將重心擺在非法入境、有犯罪前科以及被法官發布驅逐令的無證移民。

幕僚指出，計畫規模雖比川普的競選政見縮小，但跟拜登政府相比還是很大。但如此髮夾彎仍令川普某些盟友不滿，紛紛要求新政府別讓計畫縮水。

川普第一任時曾揚言取消美國憲法第十四修正案保障的出生即獲公民權，但當時在幕僚力勸下打消念頭。這次川普團隊打算放手一搏，主張該權利是對該修正案的錯誤解讀。

在關稅政策上，川普新政府可能對不同國家和不同產品推出不同關稅，據此外界將能窺見川普新政府上台初期到底是保護主義論者或傳統派的共和黨經濟顧問主導。