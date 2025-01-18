40年來首次！川普就職典禮因「太冷」改室內舉行 貼心喊話「別受傷」

美國候任總統川普將於20日上任，他17日證實，由於氣候嚴寒，就職典禮將改在室內舉行，是40年來首見。

路透報導，川普在自家社群平台「真實社群」發文說，極地寒流幾乎席捲整個國家，他「不想看到」有人受傷，因此他已下令在美國國會大廈圓形大廳發表就職演說。

根據氣象預報，就職典禮當天華府的氣溫將降至攝氏零下7度左右，體感溫度可能達到攝氏零下12到14度。

上一次美國總統就職典禮移至室內是1985年，當時前共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）第二度就任，也因為天氣嚴寒改到室內舉行。

川普表示，民眾可以在第一資本體育館（Capital One Arena）觀看直播；至於原定沿著賓夕法尼亞大道前往白宮的遊行，也改在第一資本體育場舉行；目前還不清楚體育場內要如何組織遊行，但報導指出，計畫的改變將大幅減少能親自觀看儀式的人數。