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川普：會將總統權力發揮極致 公布上百項行政命令

中央社／ 紐約17日專電
美國總統當選人川普。美聯社
美國總統當選人川普。美聯社

再過3天美國下任總統川普將宣誓就職，重回白宮首日將公布上百項行政命令。美國媒體報導，行政命令將集中在關稅與移民兩大議題。川普向共和黨籍聯邦參議員指出，會將總統權力發揮到極致，獨自上路處理這些問題。

挾著更高民意基礎，國會兩院皆由共和黨掌握，執政經驗在身的美國前總統川普（Donald Trump），下週一將再度成為總統。川普首任期間在華府建制派掣肘下無法施行的經濟、移民、軍事與外交政策，如今身旁官員多為忠誠者，預料將跳過國會上路，衝擊全球體系。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，川普近日與共和黨聯邦參議員舉行2小時私下會談，他明示不會等待國會啟動他的兩項優先重大政策：改變移民系統及巨幅重塑美國與經貿盟友及對手間的關係。

出席人士指出，川普向參議員表示，已準備上百項行政命令，會將總統權力發揮到極致，獨自上路處理這些問題。

移民與經濟兩大議題，是讓川普兩度當選，支持者在前總統拜登（Joe Biden）執政時期不散場、美國優先世界觀下引領的「北極星」。這兩項議題在川普第2次執政預料都將轉向國族主義。

報導指出，川普可能終止移民或非法入境者尋求合法政治庇護的相關計畫，撤銷拜登時期，讓海地、蘇丹等國難民得以在美的「人道遣返保護」；取消移民官員僅需針對重大罪犯、無須關注不具犯罪記錄非法在美人士的工作指引。

川普認為，首任期間錯誤陳述了某些計畫，這回不會再犯相同錯誤。

此外，川普過去曾數度公開提及，將限制在美出生者取得公民身分的權利，當時有幕僚認為依據憲法第14修正案不可行。但這回幕僚群將全力推動，希望有人提出訴訟，透過法院判決來確定。幕僚認為憲法第14修正案被錯誤解釋，但不少憲法學者與人權團體認為行政命令無法改變，這需要繁複的修憲過程。

政治網站Politico報導，新任官員已擬定排除無證移民與短期遊客在美產子，依憲法第14修正案即取得公民權的行政命令，但無法確定執行狀況，行政命令有可能提出或暫緩，等待法庭與共和黨人的意見。

至於全球關切的提高關稅，華爾街日報報導，川普提出設立「對外稅務局」（External RevenueService），構想來自於前幕僚巴農（Steve Bannon）與支持關稅的作家賈德納（John Gardner）。

巴農強烈認為需對中國與其他國家啟動關稅，但部分川普財經幕僚認為效果恐怕未必如預期，還在研究如何透過普遍徵收關稅達到川普的競選承諾。

川普可能在關稅上對不同國家與產品採取綜合性行動，整體影響為何？哪些公司可取得豁免？將視內閣與幕僚中，保護主義派或傳統共和黨經濟思維者，在上任初期哪派佔上風。

川普 移民 美國

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