CNN：因預期天氣嚴寒 川普就職將移往室內舉行
有線電視新聞網（CNN）今天引述消息人士報導，因預期天氣嚴寒可能有危險性，美國總統當選人川普20日就職典禮將在室內舉行。
CNN記者在社群媒體平台X指出，川普就職典禮預期將在國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。
其中1名記者表示，就職遊行可能在華盛頓的第一資本體育館（Capital One）內進行。
根據CNN，此舉動機出於天氣嚴寒恐造成健康和體溫過低的影響。
上一次美國總統就職典禮在室內舉行，是前共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）第2度就任。
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