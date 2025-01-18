CNN：因預期天氣嚴寒 川普就職將移往室內舉行

有線電視新聞網（CNN）今天引述消息人士報導，因預期天氣嚴寒可能有危險性，美國總統當選人川普20日就職典禮將在室內舉行。

CNN記者在社群媒體平台X指出，川普就職典禮預期將在國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。

其中1名記者表示，就職遊行可能在華盛頓的第一資本體育館（Capital One）內進行。

根據CNN，此舉動機出於天氣嚴寒恐造成健康和體溫過低的影響。

上一次美國總統就職典禮在室內舉行，是前共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）第2度就任。