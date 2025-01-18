川普與習近平通話 同意建立戰略通話
川普就職典禮即將在20日舉行，美國總統當選人川普17日與中國國家主席習近平通話；川普表示，他預料將與習近平一起解決問題。
川普17日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他已與習近平通話，並表示，這是通對美中非常良好的通電。
川普說，他預期從現在開始，他將與習近平將一起解決很多問題。
川普指出，他們討論到貿易平衡、抖音等議題；川普說，他與習近平將盡其所能讓世界更和平和安全。
中國大陸新華社則報導指出，習近平和川普在通話中同意建立戰略通話管道，並針對中美重大議題保持聯繫。
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