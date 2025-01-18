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川普20日就職大典 科技5巨頭坐貴賓席

聯合報／ 記者顏伶如、編譯陳韻涵黃淑玲／綜合報導
川普將於20日再度就任總統，多位國家元首獲邀出席就職典禮。圖為華府街頭開始張燈結彩，加緊為就職典禮布置。(路透)
川普將於20日再度就任總統，多位國家元首獲邀出席就職典禮。圖為華府街頭開始張燈結彩，加緊為就職典禮布置。(路透)

美國總統當選人川普廿日將就任，其政權交接小組人員說，美國科技業五巨頭確定出席就職典禮。川普認為，如此場面有助對美國人民傳達他任內就業機會與言論自由的利多訊息。

前述人員提到，亞馬遜創辦人兼華盛頓郵報老闆貝佐斯、特斯拉創辦人兼全球首富馬斯克、臉書創辦人祖克柏、OpenAI創辦人奧特曼及TikTok執行長周受資，都將與新第一家庭和前幾任總統坐在貴賓席。前第一夫人米雪兒．歐巴馬及聯邦眾院前議長裴洛西不會出席。

川普希望藉此向國民傳達的第一個訊息，就是「言論自由的重要」，其次是五巨頭都是在美國國內提供大量工作機會的雇主，他們將在川普第二任時扮演要角。

不過美國總統拜登才在十五日的告別演說提醒，超級富豪的寡頭政治「科技工業複合體」正在美國扎根，影響美國人民的公平和自由權利。

川普去年總統選戰時曾警告祖克柏，若再用二○二○年總統選戰時「打壓他」的手段，就等著在牢裡度過餘生。川普去年十一月當選後，祖克柏兩度造訪川普的佛州海湖莊園，臉書母公司Meta也捐款一百萬美元給川普就職典禮基金。祖克柏並已取消臉書的事實查核機制。

彭博資訊十六日引述一位知情人士報導，預料輝達執行長黃仁勳將缺席廿日的川普就職典禮。該報導說，這在一群美國知名科技領袖中顯得特立獨行。

前述人士說，黃仁勳本周在東亞訪問，這是他在農曆春節前後的慣常做法，他此前也從未參加過任何美國總統的就職典禮。

川普 祖克柏 美國

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