快訊

冷氣團+輻射冷卻發威 苗栗大河3.5度、新竹峨眉5.7度極端低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

美準財長 支持高關稅政策

聯合報／ 編譯盧炯燊茅毅／綜合報導

川普去年十一月宣布提名擔任財長的六十二歲避險基金經理人貝森特，十六日在聯邦參議院財政委員會的人事任命聽證會說，中國大陸處於嚴重的經濟衰退及蕭條，正試圖藉由出口，擺脫當前的經濟困境。

貝森特表明支持川普高舉的高關稅政策，將有助打擊不公平貿易行為並增加美國財政收入，以及強化美國在貿易以外議題上的談判優勢。

貝森特還說，美國不能坐視中國廉價商品充斥包括美國在內的全球市場。他上任後將開始促使中國遵守川普第一任時二○二○年一月美中達成的第一階段貿易協議採購承諾。

貝森特認為，拜登政府對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁還不夠、力道也不夠強；若川普就任後提出要求，作為其終結俄烏戰爭策略的一環，那「我將百分之百支持加碼制裁俄國石油公司」。

由於財長兼任美國政府審查外來投資是否涉及國安風險的「美國外來投資審查委員會」（ＣＦＩＵＳ）主席，貝森特提到，中國是全球歷史上最不平衡的經濟體，「我們（美國）對於在人工智慧（ＡＩ）、量子運算和晶片上任何可資利用的事物，都應有嚴格的審查程序」。

貝森特表示，在貨幣政策的決策上，聯準會（Fed）旗下的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）應保持獨立，不被美國總統左右，但川普仍會表達他的看法。

貝森特也認為，基於有利經濟成長的稅收、投資、貿易與能源政策，川普能開創美國新的經濟黃金時代。貝森特並主張必須確保美元繼續作為全球儲備貨幣，還有延長川普第一任二○一七年時的減稅政策，以免使中產階級的稅負大幅增加，恐因此重創美國經濟。

川普 經濟衰退 美國

延伸閱讀

TikTok禁令將生效 美官員曝拜登不會執行：命運交由川普定奪

聊了什麼？美國總統就職前3天 習近平與川普通電話

川普2.0下周會啟動貿易戰嗎？市場最怕這2種情境成真

川普就職前FBI關閉多元化部門 川普要求相關資料全部留下

相關新聞

川普與習近平通話 同意建立戰略通話

川普就職典禮即將在20日舉行，美國總統當選人川普17日與中國國家主席習近平通話；川普表示，他預料將與習近平一起解決問題。

川普將任命「3硬派男星」任好萊塢特使 力圖重返影業黃金年代

美國候任總統川普16日在自家社群媒體平台Truth Social貼文說，將任命梅爾吉勃遜、強沃特、及席維斯史特龍等硬派男...

美準財長 支持高關稅政策

川普去年十一月宣布提名擔任財長的六十二歲避險基金經理人貝森特，十六日在聯邦參議院財政委員會的人事任命聽證會說，中國大陸處...

川普20日就職大典 科技5巨頭坐貴賓席

美國總統當選人川普廿日將就任，其政權交接小組人員說，美國科技業五巨頭確定出席就職典禮。川普認為，如此場面有助對美國人民傳...

CNN：因預期天氣嚴寒 川普就職將移往室內舉行

有線電視新聞網（CNN）今天引述消息人士報導，因預期天氣嚴寒可能有危險性，美國總統當選人川普20日就職典禮將在室內舉行

聚焦川普2.0／TikTok「不賣就禁」 美最高院裁定合憲

美國聯邦最高法院十七日維持對TikTok「不賣就禁」的法律。大法官們裁定，去年在國會以壓倒性的跨黨派多數通過，並由總統拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。