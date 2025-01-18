美準財長 支持高關稅政策

川普去年十一月宣布提名擔任財長的六十二歲避險基金經理人貝森特，十六日在聯邦參議院財政委員會的人事任命聽證會說，中國大陸處於嚴重的經濟衰退及蕭條，正試圖藉由出口，擺脫當前的經濟困境。

貝森特表明支持川普高舉的高關稅政策，將有助打擊不公平貿易行為並增加美國財政收入，以及強化美國在貿易以外議題上的談判優勢。

貝森特還說，美國不能坐視中國廉價商品充斥包括美國在內的全球市場。他上任後將開始促使中國遵守川普第一任時二○二○年一月美中達成的第一階段貿易協議採購承諾。

貝森特認為，拜登政府對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁還不夠、力道也不夠強；若川普就任後提出要求，作為其終結俄烏戰爭策略的一環，那「我將百分之百支持加碼制裁俄國石油公司」。

由於財長兼任美國政府審查外來投資是否涉及國安風險的「美國外來投資審查委員會」（ＣＦＩＵＳ）主席，貝森特提到，中國是全球歷史上最不平衡的經濟體，「我們（美國）對於在人工智慧（ＡＩ）、量子運算和晶片上任何可資利用的事物，都應有嚴格的審查程序」。

貝森特表示，在貨幣政策的決策上，聯準會（Fed）旗下的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）應保持獨立，不被美國總統左右，但川普仍會表達他的看法。

貝森特也認為，基於有利經濟成長的稅收、投資、貿易與能源政策，川普能開創美國新的經濟黃金時代。貝森特並主張必須確保美元繼續作為全球儲備貨幣，還有延長川普第一任二○一七年時的減稅政策，以免使中產階級的稅負大幅增加，恐因此重創美國經濟。