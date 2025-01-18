聚焦川普2.0／TikTok「不賣就禁」 美最高院裁定合憲

美國聯邦最高法院十七日維持對TikTok「不賣就禁」的法律。大法官們裁定，去年在國會以壓倒性的跨黨派多數通過，並由總統拜登簽署生效的這項法律，並未違反美國憲法第一修正案免於政府剝奪言論自由的保障。

TikTok在美國「不賣就禁」的法律即將在十九日生效。美聯社十七日報導，一位匿名美國官員十六日說，總統拜登不會執行十九日到期的TikTok不賣就禁法律，會將TikTok的命運交到新總統川普手中。

前述匿名官員指稱，「美國人民不希望看到TikTok十九日突然遭禁」，拜登政府會將不賣就禁法律的執行及禁止留給川普。兩位知情人士也聲稱，白宮副幕僚長利德接到很多人來電，呼籲拜登別讓禁令生效。

川普去年十一月宣布任命的準白宮國安顧問沃茲十六日接受美國福斯新聞頻道節目「福斯與朋友們」專訪時說，聯邦法律十九日可以禁止TikTok（在美國營運），也可以容許展延，只要有個可行的協議被提交討論。

就華盛頓郵報十五日報導川普正考慮就任後以行政命令暫緩對TikTok實施的「不賣就禁」法律，沃茲同日接受福斯新聞主持人拜爾專訪時也說，川普正研究若干「保留TikTok」的選項。

聯邦參議院民主黨領袖舒默十六日呼籲美國政府延後禁令，好讓TikTok有時間尋找美國買家，以免使數百萬名美國人的日常生活及生計陷入混亂，而且顯然TikTok還需要更多時間。

舒默宣稱，「我們並不反對TikTok，但我們反對一家與中共掛鉤的企業持有TikTok。遺憾的是，TikTok目前存在太多不容忽視的（國家）安全風險」，「我將和川普政府及兩黨合作讓TikTok繼續運作，同時保障國安」。