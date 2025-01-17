美總統就職前熱線 川普與習近平談話內容曝光「對中美都非常好」

美國總統當選人川普十七日在自加社群媒體「真實社群」寫道，「我剛與中國大陸國家主席習近平通話。這次通話對中美都是非常好的通話，我希望我們能共同解決許多問題，並馬上開始。我們談到平衡（美中雙邊）貿易、（類鴉片藥物）芬太尼、TikTok與其他許多主題。我和習主席將盡可能讓世界更和平、更安全！」

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