聽新聞
0:00 / 0:00
美總統就職前熱線 川普與習近平談話內容曝光「對中美都非常好」
美國總統當選人川普十七日在自加社群媒體「真實社群」寫道，「我剛與中國大陸國家主席習近平通話。這次通話對中美都是非常好的通話，我希望我們能共同解決許多問題，並馬上開始。我們談到平衡（美中雙邊）貿易、（類鴉片藥物）芬太尼、TikTok與其他許多主題。我和習主席將盡可能讓世界更和平、更安全！」
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言