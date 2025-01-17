川普將任命「3硬派男星」任好萊塢特使 力圖重返影業黃金年代
美國候任總統川普16日在自家社群媒體平台Truth Social貼文說，將任命梅爾吉勃遜、強沃特、及席維斯史特龍等硬派男星出任好萊塢大使，他們將成為川普的耳目，試圖讓好萊塢這個川普口中「美好但問題重重的地方」，重回「黃金年代」。
富比世報導，這三位男星都已表態支持川普。當TMZ去年10月問起梅爾吉勃遜將投給誰時，他說，他的投票意向應該不出眾人所料，且副總統賀錦麗「笨得跟木樁一樣」，且「紀錄不佳」。
以「歸返家園」、「午夜牛郎」等片聞名的強沃特，多年來公開支持川普，他10月說，「我們正處於史上最黑暗的瘟疫時代」，「只有川普才能拯救我們的國家」。
席維斯史特龍對川普的支持較為低調，直到川普勝選後，他在晚宴上介紹川普時，形容川普是「華盛頓再世」，「完成了舉世沒人能辦到的事情」。
川普也說，這三位男星將擔任特使，負責讓過去四年業務流失到海外的好萊塢，變得比以往更大、更棒、更強。
電視節目與電影的拍攝，多年來已從南加州漸漸轉移到其他州與國外，原因是製片團隊受到更優惠的稅率與較低的成本所吸引。根據Hollywood Reporter報導，去年好萊塢的拍攝活動已見滑落，加拿大、澳洲等國也正試圖從加州吸走拍攝業務。
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