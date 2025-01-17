快訊

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

民眾黨主席補選之爭！蔡壁如截止前登記 將和黃國昌對決

川普稱氣候變遷騙局 美國準環保署長說「人為造成是真的」

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國總統當選人川普提名的環境保護署署長人選澤爾丁說人為造成的氣候變遷是真的。 法新社
美國總統當選人川普提名的環境保護署署長人選澤爾丁說人為造成的氣候變遷是真的。 法新社

美國總統當選人川普提名的環境保護署署長人選澤爾丁今天出席聯邦參議院召開的人事任命聽證會，雖然川普強烈懷疑氣候變遷，但澤爾丁在聽證會說人為造成的氣候變遷是真的。

法新社報導，澤爾丁（Lee Zeldin）曾是紐約州的共和黨籍聯邦眾議員，他承諾履行川普（DonaldTrump）的競選政見，也就是加強美國能源主導地位，以及撤銷現任總統拜登（Joe Biden）主政期間施行的環保法規。

川普認為氣候變遷是一場「騙局」，並於去年總統大選期間，承諾要擴大石油天然氣開採。

但澤爾丁告訴參議院環境暨公共工程委員會（Senate Environment and Public Works Committee），他認為氣候變遷是「真的」，而且川普的說法應該被視為，對於綠色政策高昂成本的擔憂。

澤爾丁表示：「我認為他（川普）是擔憂，一些有爭議和意見分歧的政策得付出經濟代價。」

若干環保團體指出，對於十分效忠川普的澤爾丁獲得提名表達憂心，不過由於共和黨籍的國會議員力挺，看來他將順利出任環保署長。

天然氣 川普 氣候變遷 石油 美國

延伸閱讀

以哈協議停火待以內閣批准 川普：沒我方團隊參與不可能談成

習近平派特別代表韓正 出席川普就職典禮

5科技巨頭將出席就職典禮 川普認釋2大利多

川普曾發言要台灣提高軍費 李文忠：須嚴肅面對

相關新聞

川普稱氣候變遷騙局 美國準環保署長說「人為造成是真的」

美國總統當選人川普提名的環境保護署署長人選澤爾丁今天出席聯邦參議院召開的人事任命聽證會，雖然川普強烈懷疑氣候變遷，但澤爾...

川普將「光速」大規模遣返 3.8萬中國無證客恐驅逐

華盛頓郵報16日報導，川普主要助理米勒（Stephen Miller）曾宣稱，總統當選人川普上台後將以「光速」(ligh...

習近平派特別代表韓正 出席川普就職典禮

美國總統當選人川普下周一（20日）的就職典禮，中國國家主席習近平決定派國家副主席韓正擔任他的特別代表，出席華盛頓的就職大...

「川普比較好應對」 4成中企樂觀川上台後中美關係改善

中日韓3家媒體日前發布「中日韓企業管理者經濟預期年度調查」，4成中國企業回答對美關係「將改善」。與南韓和日本企業相比，中...

5科技巨頭將出席就職典禮 川普認釋2大利多

總統當選人川普20日將宣誓就職成為美國第47任總統，政權交接團隊資深官員說，科技界五大巨頭確定出席就職典禮，川普認為科技...

趕在川普上任前 英相訪烏力挺 英烏擬簽百年協議

英國首相施凱爾（Keir Starmer）16日訪問基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基簽署涵蓋安全防衛、科技、經濟、教育等多項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。