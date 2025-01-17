日本外務大臣19日啟程訪美 參加川普就職典禮
日本外務大臣岩屋毅今天在記者會宣布本月19日至23日將訪美，出席美國候任總統川普的就職典禮。日本外務省指出，這是首度有日本外務大臣參加美國總統就職典禮。
川普的就職典禮將於美東時間20日在華府登場。
共同社報導，岩屋毅正在協調與美國準國務卿盧比歐（Marco Rubio）進行會談。
日本首相石破茂今天上午在首相官邸會晤岩屋毅，並要求他向美方傳達：「盟邦的合作相當重要，希望未來也能合作同行。」
岩屋毅此行也將為日本與美國領袖會談鋪路。他表示：「希望能與（美國）新政府溝通，確保日美領袖會談能取得有意義的成果。」
日本、美國、澳洲、印度4國間的「四方安全對話」（Quad）外長會議也預計在美東時間21日舉行。
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