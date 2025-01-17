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昔重砲批評 澳洲駐美大使陸克文會川普修補關係

中央社／ 雪梨17日專電

澳洲總理艾班尼斯今天證實，澳洲駐美大使陸克文近期已與美國總統當選人川普（Donald Trump）會面，並計劃下週與外交部長黃英賢共同出席川普的總統就職典禮。陸克文過去重砲批評川普，現正努力修補彼此關係。

艾班尼斯（Anthony Albanese）在接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時透露，陸克文最近已與川普「直接接觸」。ABC指出，兩人是在佛羅里達州西棕櫚灘（ West Palm Beach）的高爾夫球俱樂部進行短暫會面，陸克文傳達澳洲總理的問候，並表達期待與黃英賢共同出席川普就職典禮。

陸克文於2023年3月起出任澳洲駐美大使。他曾公開批評川普，形容其為「瘋子」、「歷史上最具破壞性的總統」以及「西方的叛徒」。

川普亦曾對陸克文發表尖銳評論，稱其「不太友善，也不是最聰明的人」，甚至指「如果他總是敵視，便不應留在這裡（美國）」，一度引發澳洲政府出面緩頰。

然而，自川普於去年11月贏得美國總統大選後，陸克文已刪除過去在社群平台X上批評川普的相關貼文，積極與川普陣營及共和黨重建關係。

艾班尼斯今天受訪表示，「雙方的直接接觸是一件好事。陸克文一直非常積極與美國新政府建立聯繫，我對他能成功與川普政府合作充滿信心」。

艾班尼斯強調，澳洲任命前總理為駐美大使，充分展現對美澳關係的重視。

目前，澳洲正推進與美國和英國的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）能夠延續。儘管川普尚未明確表態支持該協議，但美國準國務卿盧比歐（MarcoRubio）昨日表示，新政府將繼續支持AUKUS協議，並認為該協議可成為美國與其他國家合作的藍圖。

川普 澳洲 艾班尼斯

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