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川普財長人選支持加強制裁俄國石油業和Fed獨立性

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統當選人川普的財政部長提名人貝森特今天表示，美元應繼續作為全球儲備貨幣、聯邦準備理事會（Fed）應保持獨立性，且準備對俄羅斯石油業實施更嚴厲的制裁。

路透社報導，貝森特（Scott Bessent）在參議院財政委員會的提名確認聽證會上強調，迫切需要延長川普2017年的個人減稅政策。他表示，如果這些減稅措施在今年年底到期，將導致增稅4兆美元，可能重創美國經濟。

貝森特說：「如果我們不更新並延長這些政策，我們將面臨經濟災難，中產階級稅負將大幅增加。」

避險基金經理人貝森特表態支持川普的高額關稅政策。他認為，這將有助於打擊不公平貿易行為、增加財政收入，加強美國包括非貿易議題在內的談判優勢。

在準備好的講稿中，他表示，有利經濟成長的稅收、投資、貿易和能源政策，將開創「新的經濟黃金時代」。

貝森特表示，美國對俄羅斯石油業的制裁力度過於薄弱，部分原因是拜登政府在限制美國石油產量的同時，又擔心油價上漲的風險。他指出，提高美國石油產量，就能對俄羅斯主要石油公司實施更嚴厲的制裁。

他也狠批中國，稱其為「全球史上最失衡、不平衡的經濟體」，並指控中國正試圖透過出口擺脫「嚴重的經濟衰退或蕭條」，美國不能允許中國將廉價商品充斥美國或全球市場。

如果獲得參議院確認，貝森特將成為首位公開同性戀身分的財政部長。貝森特來自南卡羅來納州，丈夫是前紐約市檢察官弗利曼（John Freeman），與他們的兩個孩子柯爾（Cole）和卡洛琳（Caroline）坐在他身後見證這一重要時刻。

由於川普經常批評聯準會的利率決策，市場預期將檢視貝森特對維持聯準會獨立性的言論，以尋找川普是否會嘗試控制聯準會的跡象。

但貝森特堅決支持聯準會貨幣政策獨立性，並補充說，川普依然會表達自己的看法。

貝森特說：「我認為在貨幣政策決策上，聯邦公開市場委員會（FOMC）應該保持獨立。」

儘管川普長期以來抱怨強勢美元損害美國出口，貝森特表示：「最重要的是，我們必須確保美元繼續作為全球儲備貨幣。」

貝森特也反對聯準會發行數位貨幣的想法，認為美元廣泛流通且安全性足夠，使得此舉並不必要。他表示，對設立美國主權財富基金抱持開放態度，但強調美國首先需要控制短期赤字增加。

川普 經濟衰退 美國

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