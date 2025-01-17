快訊

韓國瑜祝賀川普團行程曝光 將拜會國會議員、兩大智庫

華航董座謝世謙猝逝！女兒是天團成員 泣吐最後一面

昨夜執行黃麟凱死刑 法務部長鄭銘謙：非常嚴謹審慎實現正義

華府智庫：川普的不確定性恐將印太盟友推向中國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
川普就職典禮進入倒數階段，有華府智庫分析川普的政策不確定性可能將日、韓推向中國大陸；有外國智庫也認為川普對中的模糊立場可能升高印太爆發意外衝突的風險。圖為美日韓三國領導人2022年在馬德里北約峰會期間舉行會談。法新社
川普就職典禮進入倒數階段，有華府智庫分析川普的政策不確定性可能將日、韓推向中國大陸；有外國智庫也認為川普對中的模糊立場可能升高印太爆發意外衝突的風險。圖為美日韓三國領導人2022年在馬德里北約峰會期間舉行會談。法新社

川普就職典禮進入倒數階段，有華府智庫分析川普的政策不確定性可能將日、韓推向中國大陸；有外國智庫也認為川普對中的模糊立場可能升高印太爆發意外衝突的風險。

華府智庫新戰略與政策研究所（New Lines Institute）14日發表文章分析指出，美國總統當選人川普提名的國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）近期提出疑問，質疑美國是否應該維持對南韓的安全承諾。

文章表示，這樣的訊號可能促使南韓重建與北京的貿易和外交關係，並指出，日本也看到同樣的訊號，讓日、韓兩國都可能在短期內對中施行緩和政策。

文章並點出，台灣官員也對川普的第二任期表達擔憂，擔心美國軍事援助台灣的意願可能降低，尤其川普早前對軍事援助烏克蘭、以色列和台灣表達反對，川普亦在過去訪問中對台灣提出質疑，包括台灣搶走美國的晶片生意，以及要求台灣負擔自己的國防支出。

文章分析認為，川普政府上台後，可能在短期內要求台灣以占GDP的10%為目標，大幅提高國防預算；文章指出，美國對台軍事援助也可能減少，以軍售取代軍事援助。

皇家國際事務研究所（Chatham House）研究員馬修（Ｗilliam Matthews）16日也撰文指出，川普在與中國大陸的經濟競爭上態度清楚，但在安全議題上，包括保衛台灣，以及對菲律賓等盟國的安全保證等，川普的態度則不甚明確。

馬修指出，川普提名的國安團隊雖然屬於對中鷹派，但川普也質疑台灣對國防付出的不夠多，並表達出美國無意參與外國戰爭的立場，這讓川普的對中態度充滿不確定性。

馬修認為，川普展現出的模糊立場恐讓北京方面產生誤解，讓中國大陸認為川普缺乏決心；馬修也認為，川普將美國與安全夥伴的關係定位成交易，甚至對他們表現出敵意，恐讓中國大陸有機可趁。

馬修指出，中國大陸在台海和南海上的軍事活動愈來愈頻繁，並透過灰色地帶戰術來挑戰美國對地區的安全承諾；馬修認為，若北京方面認定川普政府的模糊立場代表華府不願在發生衝突時介入，中方很有可能升高軍事行動的強度。

川普 美國

延伸閱讀

世銀預估今年全球經濟成長持平 模擬川普關稅對成長的衝擊

尋人啟事：蜜雪兒歐巴馬接連缺席重大場合 難道婚姻出問題？

習近平將派特別代表韓正 出席川普美國總統就職典禮

黃仁勳料將缺席川普就職典禮 在科技大咖中特立獨行

相關新聞

華府智庫：川普的不確定性恐將印太盟友推向中國

川普就職典禮進入倒數階段，有華府智庫分析川普的政策不確定性可能將日、韓推向中國大陸；有外國智庫也認為川普對中的模糊立場可...

習近平將派特別代表韓正 出席川普美國總統就職典禮

大陸外交部發言人17日宣布，應美方邀請，大陸國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將赴美國首都華盛頓出席1月20日舉行的...

黃仁勳料將缺席川普就職典禮 在科技大咖中特立獨行

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預期將缺席20日的美國總統川普就職典禮，彭博資訊說，這在一眾美國知名科技領袖中，顯得特立...

理念相左…川普重返白宮前夕 美眾院情報委員會主席遭撤換

美國聯邦眾議院議長強生今天表示，已撤換共和黨籍眾議員特納的眾院情報委員會主席職務。特納深具影響力，他堅定支持援助烏克蘭抗...

美防長提名人遭問東協問題交白卷 引發印尼社會熱議

川普提名的國防部長赫格塞斯日前在任命聽證會上，被參議員問及東協相關問題，如東協成員有哪些國家、和美國簽訂的協議內容等，皆...

川普揚言動武奪格陵蘭 北京侵台有藉口？專家這樣看

多年以來，美國政府一直敦促北京在對台灣提出主權索求時保持「克制」，並放棄以武力控制台灣的威脅。然而，一些中國評論人士認為，隨著美國候任總統川普不斷發出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。