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習近平將派特別代表韓正 出席川普美國總統就職典禮

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部宣布，習近平派韓正代表參加川普就職典禮。路透
大陸外交部宣布，習近平派韓正代表參加川普就職典禮。路透

大陸外交部發言人17日宣布，應美方邀請，大陸國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將赴美國首都華盛頓出席1月20日舉行的川普總統就職典禮。

大陸外交部網站是在今天上午發布這一公告，證實習近平將派特使出席川普就職。

據大陸外交部，大陸外交部發言人還說，中方始終依照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係。我們願和美新政府加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，共同推動中美關係穩定、健康、永續發展，走出一條新時期中美正確相處之道。

美國總統就職典禮將於1月20日舉行，準總統川普先前曾發函邀請習近平出席。不過，川普政權交接團隊發言人李威特日前被問到習近平是否回覆邀請時說，目前還「待定」。

以往美國總統的就職典禮，中方皆由中國大陸駐美大使代表出席，任何更高層級的官員都反映兩國關係轉變。

先前外媒金融時報曾報導，北京方面已告知川普團隊，將派高階特使赴美出席代表習近平。報導稱，目的是減緩中美關係的緊張，當時的人選可能是韓正，也可能是中國大陸外長王毅。

外交部 川普 習近平

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