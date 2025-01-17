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黃仁勳料將缺席川普就職典禮 在科技大咖中特立獨行

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳目前正在台灣訪問。 路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳目前正在台灣訪問。 路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預期將缺席20日的美國總統川普就職典禮，彭博資訊說，這在一眾美國知名科技領袖中，顯得特立獨行。

黃仁勳目前人在台灣，16日抵達台中潭子產業園區，參加矽品精密的潭科廠揭牌儀式，也傳出規劃在17日傍晚時，參加旗下台灣分公司辦在南港展覽館的尾牙活動。

彭博報導，熟悉情況的一位人士表示，黃仁勳本周正在東亞地區訪問，這是他在農曆春節前後的慣常做法，而且黃仁勳先前就從未參加過任何一位美國總統的就職典禮。

美國多位科技業領袖，包括蘋果公司執行長庫克、亞馬遜共同創辦人貝佐斯、特斯拉執行長也是川普親密盟友的馬斯克等，都將赴川普就職典禮捧場。輝達這家市值最高的科技公司之一，執行長缺席典禮，成為一個例外。

輝達的一位代表拒絕就黃仁勳的行程，以及是否已與即將上任的美國政府溝通的採訪提問置評。

黃仁勳本月稍早曾說，如果與川普會面，他會很高興，並且「會盡我們所能，讓川普政府成功」。他做此表示時，尚未獲邀到川普的海湖莊園拜訪。

黃仁勳也提到，他預期川普將會放寬管制，他說：「我想這是一件好事。做為產業一份子，我們要快速行動。」

輝達的營運在拜登政府即將卸任的最後幾天裡，接連面對多項新規攻擊，拜登政府宣布的措施加強管制尖端科技落入中國大陸之手，輝達領先業界的AI晶片正是被限制的產品。輝達不滿本周公告的新規，認為這是「過度反應」，也警告會是科技業的災難。

輝達政府事務副總裁芬克爾（Ned Finkle）本周稍早表示：「一如川普政府在第一任時所展示的，美國藉由創新、競爭，以及與世界分享而贏得勝利，不是退縮在一堵政府越權的高牆之後。」

川普 美國 馬斯克

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