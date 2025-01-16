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美防長提名人遭問東協問題交白卷 引發印尼社會熱議

中央社／ 雅加達16日專電
美國國防部長提名人、前福斯新聞台節目主持人赫格塞斯。美聯社
美國國防部長提名人、前福斯新聞台節目主持人赫格塞斯。美聯社

川普提名的國防部長赫格塞斯日前在任命聽證會上，被參議員問及東協相關問題，如東協成員有哪些國家、和美國簽訂的協議內容等，皆無法回答。相關影片在印尼引發熱議，媒體則指赫格塞斯對東協不熟悉。

美國國防部長提名人、前福斯新聞台（Fox News）節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）14日在聽證會上被參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）要求「說出東協中，至少其中一個國家的重要性，及美國和其中一個國家達成何種類型的協議」時，無法回答，引發印尼社會關注。

聽證會上，泰裔美國退伍軍人達克沃斯還要求赫格塞斯說明東協有哪些國家。

赫格塞斯回答說：「我無法告訴你（東協）具體有多少個國家，但我知道我們在南韓、日本及澳洲的澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）都有盟友，你試圖要與他們合作開發潛艇。」

此時，達克沃斯打斷赫格塞斯的回答，並說：「你提到的這3個國家都不在東協」。她建議赫格塞斯把功課做好。

東南亞國家協會（Association of Southeast AsianNations）簡稱東協，目前10個正式成員國包括泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、緬甸與柬埔寨。東帝汶未來也將加入。

赫格塞斯對東協不熟悉在印尼引發廣泛關注。印尼時代報（Tempo）以「川普（Trump）提名的防長因不知東協成員國名稱遭批」為題報導指出，赫格塞斯因明顯不了解東協，而遭到批評。

另外，美國有線電視新聞網印尼頻道（CNNIndonesia）也報導，「赫格塞斯因不了解東協，而遭參議員抨擊」。

印尼網路媒體Liputan6則指出，各方認為，作為美國國防部長提名人，須對全球外交關係詳細了解，特別是涉及東協等戰略地區的外交關係。

印尼網友也對此事件發表評論，網友韓德瑞克（Ray Hendrik）指出，「達克沃斯是退伍軍人，派駐伊拉克執行任務時失去雙腿，與此同時，作為政治記者，且畢業於名校普林斯頓與哈佛大學的人，卻回答不出東協任一國家名稱，連與美軍有悠久關係的菲律賓和越南都說不出來。而川普卻選擇這樣的人當國防部長」。

有網友諷刺表示，對防長提名人而言，「日本和澳洲之間似乎只剩海洋」。另外，有許多網友在相關影片下留言指出，希望印尼也能採取類似的聽證會質詢部長人選，並對達克沃斯表示敬佩。

印尼 國防部 川普 東協 美國

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