川普揚言動武奪格陵蘭 北京侵台有藉口？專家這樣看

（德國之聲中文網）多年以來，美國政府一直敦促北京在對台灣提出主權索求時保持「克制」，並放棄以武力控制台灣的威脅。

然而，一些中國評論人士認為，隨著美國候任總統川普不斷發出以武力佔領格陵蘭島和巴拿馬運河的威脅之後，美國此前有關台灣問題的表態已經變得越來越蒼白無力了。

過去幾天來，川普有關格陵蘭島和巴拿馬運河的言論以及華盛頓對台政策的影響，在中國社交媒體上成為網民和部分分析人士的熱議話題。

一些人認為，儘管圍繞台灣的軍事僵局短期內可能不會發生變化，但川普打破美國外交常規的做法可能會給中國帶來解決「台灣問題」的機會。

「對川普來說，一切都是交易」

上海復旦大學國際問題研究院教授趙明昊表示，川普在其第一個總統任期內，就已顯露出外交事務可以是一種「交易」的信號，並已暗示台灣問題是可以「協商」的。

趙明昊表示，川普對格陵蘭、巴拿馬運河甚至加拿大發出的威脅，應當被認真對待。他說：「此外，我們不要忘了川普的交易主義，他對此是認真的。很多中國人都將川普視為一個做交易的人，即使是在像台灣這樣棘手的問題上也不例外。」

中國外交部在回覆路透社一份聲明中表示，將格陵蘭島和台灣相提並論的做法是「荒謬的」。聲明稱：「台灣是中國的內部事務，如何解決台灣問題是中國人民自己的事情。」

當被問及川普有關格陵蘭島的言論是否會為中國在台灣制造麻煩提供動力時，台灣外交部表示：「中華民國是一個主權獨立的國家，任何對台灣主權地位的歪曲都不會改變台海現狀。」川普團隊則沒有立即回應路透社的置評請求。

《紐約時報》專欄作家佛里曼也撰文寫道：試想美國新任駐華大使未來對北京對台灣的文攻武嚇進行抗議時，中方將會做如何回應？「你們的總統威脅要用武力奪取格陵蘭和巴拿馬運河，你卻來這裡抗議我們統一台灣的行動？我們認為台灣是中國不可分割的一部分——雖然你們不認同這一觀點，但你們在1972年的《上海公報》中承認了這一點。你們和格陵蘭有什麼關系？就憑小唐納德·川普曾經去那裡度過一次假？告訴你們的總統，中國和俄羅斯對格陵蘭的主權主張與美國一樣正當。」

中國方面堅持認為，台灣是其領土的一部分，並從未放棄以武力「實現統一」的選項。而阻礙北京「實現統一」的一個因素，則是美國長期奉行的《台灣關系法》中有關保障台灣自衛能力的規定。事實上，如果台海發生戰爭，依照所謂「戰略模糊」的政策，美國是否會出手援台並無定論。

在其第一個總統任期內，川普對台灣提供了強有力的支持，包括定期的對台軍售。但在去年競選期間，川普表示台灣應該為美國的防禦支付費用。台灣也多次表示，台灣會致力於增加國防開支。

可以肯定的是，台灣問題同格陵蘭、巴拿馬運河以及加拿大問題有著本質的區別。在中國看來，台灣已經是中國的法定領土，注定要「回歸祖國懷抱」。而台灣方面則一概拒絕北京的主張。

儘管如此，川普有關格陵蘭島的言論仍在受到嚴格審查的中國社交媒體上引起激烈討論。

「中國應抓住機會收回台灣」

香港城市大學法學教授王江雨在微博上寫道：「美國真要吞並加拿大和格陵蘭島，...其他列強（主要是中俄）肯定會趁機擴大自己的安全勢力範圍，因為到時候做什麼都不再受國際道義約束」。百度上的博客上有人評論，如果川普真敢在格陵蘭採取行動，那麼，「中國也應抓住機會收回台灣。」

「川普似乎是認真的，所以我們也應該看看能從中得到什麼。」一位署名「鴻圖書夢」的人寫道。

華中師範大學政治與國際關系學院副教授陳菲在中國新聞門戶網站網易撰文稱，就像格陵蘭對川普的重要性一樣，台灣對中國來說也是一個核心的安全利益。

但他補充說，這兩個問題並不相同，因為川普的做法是直接威脅另一個國家的主權。「但台灣是中國的固有領土，台灣問題屬中國內政，無涉及其他主權國家。兩岸統一是歷史之必然，跟川普是否對格陵蘭動武不存在任何聯繫。」

美國德國馬歇爾基金會的台灣問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，對於中國國家主席習近平來說，還有其他更為重要的因素，特別是他對中國軍事能力的評估以及中國在對台灣使用武力時可能面臨的代價。她表示：「我不認為，北京會將格陵蘭和台灣相提並論。中國人認為台灣已經是、一直是中國領土的一部分，因為他們不會出錢購買台灣，而台灣的任何一屆政府也不會同意賣掉台灣。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級研究員、美國國防部前官員湯普森（Drew Thompson）也表示，認為川普關於格陵蘭的言論會鼓舞中國對台灣的主張是「相當荒謬的」。他表示：「在我看來，如果川普總統拒絕排除以軍事手段實現和保護美國利益的選項，這類聲明和決心對北京會產生更大的阻遏作用，因為北京不想促發任何美國以軍事手段保護台灣的行動。這對中國來說是一個非常強大的威懾力量。」

(路透社）

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