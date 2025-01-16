為川普就職典禮升級維安 華府架圍欄出動無人機

美國候任總統川普在去年選舉期間兩度遭暗殺未遂，如今為籌備他的就職典禮，華府祭出前所未見的高規格維安，設置綿延不絕的圍欄、出動無人機監視，還有2.5萬名軍警待命。

法新社報導，華府早就習慣面對引人注目、高風險的事件，但在如此短時間內連續出現卻很少見。

1月20日的總統就職典禮將是2週來第3次最高級別的「國家特別安全事件」，此前兩次分別是1月6日的國會認證11月選舉結果，以及前總統卡特（JimmyCarter）的國葬。

與川普8年前的第一次就職典禮相比，預計今年1月20日的遊客人數會比較少，當年遊客數估計高達100萬人。

儘管如此，安全區域周圍仍架起創紀錄48公里長的防攀爬護欄。

白宮、國會大廈和賓夕法尼亞大道（PennsylvaniaAvenue）遊行路線的部分路段，已經有2.4公尺高的金屬屏障圍住。

據美國特勤局（US Secret Service）探員麥庫爾（Matt McCool）表示，約有2萬5000名執法和軍事人員齊聚華府地區值勤。

他在13日簡報會中表示，與往年相比，「我們的安全計畫略為加強」，與會者將接受廣泛的安檢；在屋頂上會部署狙擊手，地面上有戰術小組，還有無人機在空中巡邏監看。

國會警察局（US Capitol Police）局長曼格爾（J.Thomas Manger）表示，約有25萬持票賓客將參加就職典禮。

當局表示，目前尚未發現針對就職典禮的可信威脅。

曼格說：「我認為對我們所有人來說，最大的威脅仍然是孤身作案者。」