美財長提名人貝森特：必須確保美元的準備貨幣地位

美國候任總統川普提名的財長貝森特（Scott Bessent）矢言維持美元的全球準備貨幣地位，主張美元的國際準備資產地位對美國經濟健全度與未來至關重要，他也提出「新經濟黃金時代」的願景。

貝森特將在美東時間16日上午10時30分（台灣時間16日晚間11時30分）出席聯邦參議院財政委員會的任命聽證會，他在預先備妥的證詞中表示，川普新政府必須優先考慮能壯大經濟的生產力投資，而非會「推動通膨的浪擲支出」。

他說，「我們必須確保易受戰略競爭對手攻擊的供應鏈安全，且作為政府整體方針的一環，我們必須謹慎部署制裁，以達成我們的國家安全要求」，「至關重要的是，我們必須確保美元的準備貨幣地位」。這是貝森特去年11月獲川普提名為財長後，首度公開發言。

鼓吹川普加徵關稅計畫的貝森特，並未具體點名中國大陸，但他之前已表示，中國大陸的貿易行為已淘空美國產業。

隨著川普2017年減稅與就業法（TCJA）的臨時減稅措施即將到期，貝森特說，國會必須「永久化」這項減稅措施，「若國會未能採取行動，美國公民將面臨史上最大的加稅幅度，增加4兆美元」。