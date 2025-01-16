美財長提名人貝森特：必須確保美元的準備貨幣地位
美國候任總統川普提名的財長貝森特（Scott Bessent）矢言維持美元的全球準備貨幣地位，主張美元的國際準備資產地位對美國經濟健全度與未來至關重要，他也提出「新經濟黃金時代」的願景。
貝森特將在美東時間16日上午10時30分（台灣時間16日晚間11時30分）出席聯邦參議院財政委員會的任命聽證會，他在預先備妥的證詞中表示，川普新政府必須優先考慮能壯大經濟的生產力投資，而非會「推動通膨的浪擲支出」。
他說，「我們必須確保易受戰略競爭對手攻擊的供應鏈安全，且作為政府整體方針的一環，我們必須謹慎部署制裁，以達成我們的國家安全要求」，「至關重要的是，我們必須確保美元的準備貨幣地位」。這是貝森特去年11月獲川普提名為財長後，首度公開發言。
鼓吹川普加徵關稅計畫的貝森特，並未具體點名中國大陸，但他之前已表示，中國大陸的貿易行為已淘空美國產業。
隨著川普2017年減稅與就業法（TCJA）的臨時減稅措施即將到期，貝森特說，國會必須「永久化」這項減稅措施，「若國會未能採取行動，美國公民將面臨史上最大的加稅幅度，增加4兆美元」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言