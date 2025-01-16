拜登卸任感言：寡頭政治正形成 美國人被虛假訊息掩埋

美國總統拜登15日發表卸任感言，他向美國人民提出警告，認為美國正在形成「寡頭政治」（oligarchy），並指出，權力和財富開始集中在少數人的手上，並把矛頭指向美國的科技業鉅子，認為現行的「科技工業複合體」（tech-industrial complex）可能對國家帶來危險。

拜登即將卸任總統，他15日發表卸任感言；拜登說，他在美國史上最艱難的時期之一擔任總統，得以目睹美國關鍵工作者的韌性，在世紀大疫中幫助國家度過難關、看到第一線救援人員的英勇，以及倡議者的決心，為美國人的自由和權利挺身而出，他深感榮幸。

拜登也細數政績指出，他在任內創造近1700萬個工作機會，同時國內擁有醫療保險的人數創下新高。

拜登指出，北約在他任內獲得強化，並指出，烏克蘭仍然是自由的；他也說，美國在與中國大陸的競爭之中更為領先，他對過去4年的政績感到驕傲。

拜登說，他希望看到接任政府的成功，因為他希望美國能夠成功；拜登表示，這正是為什麼他按照總統的職責，確保了一次和平且有秩序的政權移轉。

拜登也說，在說再見的同時，他也想警告大家，國家的權力正集中在少數、極為富有的人們手中。

拜登說，假如他們濫用權力，不受到監督，將產生非常嚴重的後果；拜登稱，寡頭政治正在形成，由極富有和權勢的人把持，威脅到美國的民主自由和人權，也威脅到美國人的平等。

拜登認為，富人應當公平地繳稅，美國應改革稅收政策，而不是為億萬富翁減稅；拜登也將矛頭指向美國的科技業鉅子，認為他們不但創新，現在也掌握無可比擬的權力和財富。

拜登說，美國前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）曾在他的卸任感言中提及「軍工複合體」（military-industrial complex）的危險性；拜登表示，現在他也同樣擔心現行科技工業複合體所可能帶來的危險。

拜登說，美國人正被虛假訊息所掩埋，讓濫權有機可趁，而自由媒體正在瓦解、社群網路平台甚至放棄事實查核；拜登說，美國應該讓社群平台負責，以保護美國的家庭和下一代，及民主。

拜登並指出，AI的出現對人類來說是一把雙面刃，指美國應該確保AI是安全且值得信任的，同時保持美國在AI的領導地位，而不是中國大陸。

拜登也說，沒有總統在任內犯罪應當獲得赦免，指總統的權力不是無限大的，也非絕對的；拜登表示，當財富和權力集中在少數人手中，也將破壞國家的團結，讓人民不再相信他們有平等的機會。