川普喊設「對外稅務局」 徵收關稅

經濟日報／ 編譯徐榆涵葉亭均／綜合外電
川普。 （美聯社）
川普。 （美聯社）

美國候任總統川普14日表示，他將在20日上任當天，成立新部門「對外稅務局」（External Revenue Service），負責收取來自外國的「所有關稅、稅費及收入」，成為他有意兌現全面課徵關稅承諾的最新跡象。

他也正準備提出一連串提振美國化石燃料發展的行政命令，並撤回現任總統拜登推動電動車的相關努力。

川普在社群媒體Truth Social說，「長久以來，我們都仰賴以國稅局（IRS）對我們的偉大人民課稅」，「透過軟弱無力的貿易協定，美國經濟已為全球帶來成長與繁榮，同時對我們自己課稅」，「改變的時候到了」。

他說，「我今天宣布，我將設立『對外稅務局』，收取我們的關稅、稅費及所有來自外國的收入」，「我們將開始對那些用貿易賺我們錢的國家收費，它們將開始付費，付出合理費用。2025年1月20日，將是對外稅務局的誕生日期」。

川普並未提供其他細節，包括是否計劃創設新的政府部門，還是只就現有的政府職權更替。

川普 美國經濟 關稅

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