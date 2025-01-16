川普就職傳科技富豪都會到 馬斯克、貝佐斯、祖克柏將觀禮

美國候任總統川普將在美東時間1月20日於美國國會大廈宣誓就職，美國科技富豪馬斯克、貝佐斯和祖克柏傳都將出席盛會。馬斯克是目前地表最富有的人，貝佐斯第二，祖克柏第三；馬斯克也將執掌川普將新成立的政府效率部。

華盛頓郵報和NBC新聞都引述川普官員透露報導，就職典禮屆時亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克與Meta執行長祖克柏都將出席，而且會排排坐在主席台的顯眼位置，與共和黨內閣提名人等官員坐在一起。

這些科技富豪的出席表明，在川普即將開始第二個任期之際，科技界領袖與川普的關係迅速升溫。過去一年裡，這三人都亟欲贏得川普的青睞。以馬斯克為首，他捐贈超過2.5億美元資金幫助川普打選戰；亞馬遜和祖克柏也分別向川普就職基金捐贈100萬美元。

川普就職典禮

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克是目前地表最富有的人，貝佐斯排第二，祖克柏排第三。截至13日，他們的淨資產合計為8,850億美元。

在川普第一個任期，貝佐斯因華盛頓郵報所有權、亞馬遜與美國郵局的關係，以及稅金等問題，經常與川普發生衝突；祖克柏也與川普針鋒相對，尤其是移民與錯誤資訊方面。

然而，隨著川普第二任期即將開始，科技界為就職典禮提供資金，多名執行長也讚揚川普，對他的政府表達祝福。

除了科技業大咖，美國前總統柯林頓夫婦、小布希夫婦和歐巴馬都將出席，但蜜雪兒缺席，上周她也未現身前總統卡特的國葬，是唯一缺席葬禮的前總統夫人。米雪兒在2016年、2020年和2024年的總統競選期間都曾積極反對川普。

另外，眾議院議長強生14日宣布，典禮當日將暫停降半旗。現任總統拜登日前宣布全國降半旗30日，以此哀悼前總統卡特辭世，時間將與川普就職典禮重疊。事後，川普不滿表示「沒有美國人會（對當天降半旗）感到高興」。