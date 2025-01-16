聚焦川普2.0／加徵關稅 川普將設「對外稅收局」

美國候任總統川普十四日在社群媒體發文表示，上任後將成立專門徵收關稅的「對外稅收局」。華盛頓郵報指出，對外稅收局將與國稅局平行並存，川普希望透過設立新機構傳達訊息：全面開徵進口關稅是玩真的。

反對人士說，川普成立新機構，是為了掩飾關稅等同對美國家庭加稅的真相。

川普發文寫道，一月廿日就職典禮結束後，當天「對外稅收局」就開始徵收關稅。川普發文並未說明對外稅收局組織結構，但兩名川普顧問匿名受訪時說，對外稅收局將由財政部轄下一個既有辦公室改名。

報導指出，成立對外稅收局，反映川普長期以來對於全面加徵進口關稅的嚮往。二○二四年競選期間，川普喊出政見，要對所有進口商品開徵最高百分之廿的關稅。某些專家估計，加徵關稅將讓美國新增數百億美元稅收，不過經濟學者警告說，關稅恐將助長通膨惡化、物價走高，對低收入消費者造成衝擊。

川普十四日發文：「長久以來，我們都仰賴國稅局向偉大的人民徵稅。在軟弱無力的貿易協定之下，美國經濟成就了全世界的成長與繁榮，我們自己在稅務上卻吃虧。如今已到了必須改變的時候。」

他寫道：「今天我在此宣布將成立對外稅收局，負責收取關稅、海關稅以及來自外國的所有稅收。對於透過貿易向我們賺錢的對象，我們要開始收關稅了，他們終於要開始公平繳稅。」

華盛頓郵報報導，川普的宣布立即讓各界納悶對外稅收局如何運作，根據國會通過的美國現行關稅政策規定，關稅是由美國海關與邊境保護局徵收，關稅收入一律存入財政部的一般基金。白宮統計顯示，政府在二○二三年收取大約八百億美元的關稅與海關稅。

白宮前資深顧問班農十四日對Politico新聞網說，對外稅收局除關稅之外，還應該檢視其他可能徵稅的外國資源。他說，基本上就是對所有可能收費的項目展開檢討，包括投資與其他項目。