民調：川普回歸 歐洲人看法比全球其他地區悲觀

根據今天發布的1份意見調查報告，對於美國前總統川普將重返白宮，歐洲民眾感到煩惱，而全球其他國家的民眾則似乎較正面看待川普的第2任期。

法新社報導，這份民調是由歐洲智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations，ECFR）與英國牛津大學（Oxford University）的「變化世界下的歐洲」（Europe in a Changing World）研究計畫共同執行，是在川普（Donald Trump）2024年11月初贏得美國總統大選後，於同月訪問2萬8500多名分布在24個國家的民眾。

結果顯示，從印度、中國、巴西到土耳其，預期川普這次上台對於各自國家及「世界和平」是好事的受訪民眾，多於不這麼看待的人。

這種樂觀看法在人口居世界各國之首的印度尤其明顯，超過80%的受訪者樂見川普回歸。

反觀在調查訪問的11個歐洲聯盟（EU）成員國當中，民眾對於川普再度上台的歡迎度低許多，有較高比例受訪者預期他的執政不利於歐洲和全球和平。

調查報告的作者寫道：「當川普重返白宮時，世界上許多人將歡迎他。在歐洲人們普遍對此感到焦慮，但在許多其他國家，人們對於川普的第2任期感到心情輕鬆或積極樂觀。」

除了歐盟以外，民眾最負面看待川普回歸的國家，還有美國長期盟邦英國和韓國。

至於在對抗俄羅斯全面侵略即將滿3年的烏克蘭，儘管有人擔憂川普上台後可能強迫基輔接受不好的和平協議，但有33%的受訪者認為川普當選對世界和平是好事，持相反看法的民眾比例則只有18%。