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對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
台積電位於南科的晶圓第18廠。路透
台積電位於南科的晶圓第18廠。路透

新加坡外交部前常務次長考斯甘（Bilahari Kausikan）上周在外交事務期刊（Foreign Affairs）撰文指出，美國總統拜登力挺台灣，煽動了台灣人越來越認為，美國及其盟友必須捍衛台灣。拜登的支持也讓台灣進一步高估自己在世界經濟中的戰略重要性，而這種高估源於台灣人對自己的晶片產業太有信心，尤其是對台積電

考斯甘現已退休，曾擔任新加坡外交部常務次長、常駐聯合國代表等外交要職。他這篇文章的題目是「誰怕美國優先」，重點表明各方應把美國候任總統川普第二任政府的外交政策，視為美國回歸其長期立場，而非是美方脫離過去多年的軌道。也就是說，他認為美國自越戰結束以來，一直扮演「離岸平衡者」（offshore balancer）角色，原則上是在美軍不出動部署地面部隊的情況下，就世界不同地點使用不同力量，優先推進美國利益，而不是無止盡地願意保衛整個西方世界。

文中談到東亞和東南亞國家面對川普2.0值得密切關注三個議題：台灣、關稅、地區領導人

在討論台灣部分時，考斯甘說，拜登打破美國數十年來的 「戰略模糊 」政策，四度表明美國將保護台灣免受中國大陸侵略，川普不會重複這種論點。川普2024年競選期間曾說，台灣距離美國遙遠，難以防禦，而台灣應該為美國的保護支付更多錢，他還指控台灣偷竊了美國的半導體產業。

此中危險是，川普可能把台灣視為與中國大陸更大博弈中的一枚棋子而已。川普肯定希望利用關稅及貿易戰威脅作為籌碼，與北京談成貿易協議，這可能造成極大破壞。如果川普把貿易與安全混為一談，將台灣捲入可能的交易中，其危險性及不確定性將倍增。

考斯甘在此處對於拜登旗幟鮮明支持台灣做了一番觀察。他說，拜登力挺台灣，煽動台灣人越來越認為自己有權要求，深信美國及其盟友必須捍衛台灣。拜登的支持也讓台灣進一步高估自己在世界經濟中的戰略重要性，而那種高估是源於台灣人太過相信自己晶片產業的角色不可或缺，尤其是台積電的角色。

考斯甘說，台積電無疑是個卓越的企業，但台積電畢竟只是一家代工廠，它可生產出比其他所有公司更好的晶片，並不代表其他公司無法生產那些晶片。再者，台積電已赴美國和日本設廠，且或許考慮將部分業務遷往印度、歐洲、東南亞，長遠而言，這些動作可能減輕台灣本身的經濟重要性。

他還說，未來如果川普不支持烏克蘭，例如，要求烏克蘭必須願意與俄國談判，美國才繼續伸援烏克蘭，或如果川普政府認真改善美國本身的半導體製造能力，這將會向台灣發出訊號──台灣不能指望美方的無限支持。川普的那些舉動可防止台灣國內政治朝向可能破壞穩定的方向偏移，也許是採更明顯支持獨立的立場，而那會迫使北京做出反應，升高在台灣周邊的軍事演習，或對台灣實際控制的太平島採取不利行動。

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