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川普揚言美加合併 9成加拿大人堅決說不

中央社／ 渥太華14日綜合外電報導

美國候任總統川普揚言要讓加拿大成為美國第51個州，這個計畫雖不太可能實現，卻已燃起這個北方鄰國的國家自豪感，同時引發加拿大對這個氣勢凌人國家的反感。

法新社報導，對此，加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）總結許多加拿大人的情緒時說道：「加拿大絕不可能成為美國的一部分。」

雷德民意測驗機構（Angus Reid Institute）新民調顯示，9成加拿大公民反對與美國合併的想法。

許多加拿大人告訴法新社或透過社群媒體表示，在北緯49度以北的加拿大地區，他們將字母Z唸作Zed，而非美國的Zee，測量溫度時採用攝氏而非華氏為單位，也無法接受需要付費看醫生的制度。

加拿大人開玩笑地提議在美國國旗上添加一隻海狸或一片楓葉，並擔心若成為美國的一部分，是否還能繼續開口閉口就說「抱歉」，同時苦惱誰該負責告訴英王查爾斯三世（King Charles III），加拿大將退出大英國協。

溫哥華一間脫衣舞俱樂部在廣告牌上打趣寫著，「永遠都拼neighbours，永遠不拼成neighbors」，強調加拿大人不會追隨美式拼音。

即使是部分所謂的「川粉」，也對兩國合併一事不感興趣。

多倫多川普支持者寇迪斯（Paul Koidis）告訴法新社：「我以身為加拿大人為傲。我愛這個國家。我樂於造訪美國，樂於在美國做生意，但加拿大才是我的家。」

加拿大前總理克瑞強（Jean Chretien）透過公開信表示，川普「讓加拿大人比以往任何時候都要團結！」，稱川普的言論不僅「侮辱人」，「且對我國主權構成前所未有的威脅」。

他說：「我們在可以想像得到最崎嶇艱困的地理環境中建立一個國家，我們克服種種逆境做到了。我們雖然看似隨和、溫文儒雅，但請搞清楚，我們有骨氣、堅韌不拔。」

來自加拿大西部亞伯達省的歷史系學生康諾里（Michael Connolly）指出，像他這樣不支持川普的加拿大人，對川普的言論感到憤怒。

他說，「我們是一個主權國家，擁有獨特的身分與文化，值得受到尊重」，並呼籲渥太華當局「反擊美國的帝國主義」。

在加拿大東部的魁北克省，川普揚言對加拿大施加「經濟壓力」以實現其目標的言論，已成為侯西（Marie-Josee Roussy）親友間談論的嚴肅話題。

侯西說，他們都不希望加拿大成為美國第51州，「我們當鄰居很好，互相幫忙、合作，但我們不想成為美國人」。

她告訴法新社，她只要「一跨越邊界，就能感受到差異」，尤其是美國猖獗的槍枝暴力、貧富差距鴻溝及結構性種族歧視等問題。

她表示，有關美加合併的言論「都是胡扯，但也開始讓我們感到害怕」。

加拿大 川普 美國

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