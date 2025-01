【專家之眼】重申印太政策 拜規川隨機率有多高？

1月10日美國白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在拜登政府卸任前,臨去秋波透過與白宮記者聚會,在離職前細數拜登政府印太政策各項作為與成果;並順勢以《美國對印太地區的持久承諾》(The United States' Enduring Commitment to the Indo-Pacific Region)為題,發布聲明重申印太政策。

由於美國之音以極度聳動報導題目《美國國安顧問卸任前回顧印太地區“夜不能寐”局勢之一:2022年台海緊張》報導該次聚會中,蘇利文提到2022年8月當時美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台,導致北京對美強烈反應,雙方中斷對話,關係滑落谷底,讓其極度憂心,讓台灣社會媒體紛紛跟進報導此事,但卻讓整個議題關鍵為之失焦。

其實當初美國之音常駐白宮記者維達庫斯瓦拉(Patsy Widakuswara)在與蘇利文就印太政策議題聚會後,以《Biden team urges Trump administration to keep continuity in Indo-Pacific》(拜登敦促川普政府維持印太政策連續性)為題所作報導,並未提到蘇利文論及2022年8月裴洛西訪台導致緊張情勢曾讓其夜不成寐,但報導內容確實提到蘇利文曾對俄烏戰爭是否將促使北京師法莫斯科,影響台海與南海情勢有所關切。

在白宮公布《美國對印太地區的持久承諾》政策聲明後,因為其中以下述文字提到台灣受邀參與美國在南太平洋島國間共同鋪設海底電纜:“We supported Pacific island countries by funding over $37 million in undersea cables projects–providing communications connections to populations for the first time–and collaborated with partners like Australia, Japan, New Zealand, and Taiwan, and mobilized the U.S. private sector, to secure further funding.”以及支持台灣自我防衛能力:“Supporting Taiwan’s self-defense capabilities: Consistent with the United States’ longstanding one China policy, we have used a range of security assistance authorities and resources to provide Taiwan defensive arms and services necessary to maintain a sufficient self-defense capability, commensurate with the threat it faces. This support includes the first-ever use of Foreign Military Financing and Presidential Drawdown Authority for Taiwan, as well as International Military Education and Training. This assistance is an important part of our efforts to maintain cross-Strait peace and stability.”因此總統府與外交部都透過新聞聲明稿表態回應。

查閱外交部以《有關美國白宮發布「美國對印太地區的堅定承諾」聲明,其中重申美國助台維持自我防衛能力以及與台灣等夥伴在南太的合作事,外交部回應如下:》為題之中文聲明,再加上以《MOFA response to White House statement on Indo-Pacific reaffirming support for maintaining Taiwan’s defense capabilities》為題之英文聲明,基本上對白宮《美國對印太地區的持久承諾》政策聲明涉及台灣內容,都能夠適當回應。

對比總統府以《總統府感謝美國白宮發布「美國對印太地區的堅定承諾」聲明》為題之中文聲明,再加上以《Presidential Office thanks White House for its statement on enduring US commitment to Indo-Pacific region》為題之英文聲明,基本上僅回應美國支持台灣自我防禦能力表達感謝,但卻未曾明確就受邀參與美國在南太平洋島國間共同鋪設海底電纜表達立場。

誠然總統府與外交部聲明內容存在前述落差,而且在相互對照中英文版本以及英文文法上還是有點失誤,但總還是中規中矩並不荒腔走板。在拜登政府即將下台,亦未曾在回應規格上亂打折扣,確實值得肯定。政府施政能夠維持穩定運作,幹練成熟事務層級常任文官,絕對是最重要資產。侍從親信心腹機要能夠幫老闆貫徹政治意志,但若要指望隨從維繫政務綱常不致紊亂,恐怕就會興趣缺缺。

不過由於1月10日白宮所發表《美國對印太地區的持久承諾》政策聲明,並非神來之筆;在此還是要提醒關注美國未來印太政策發展動向之專業人士,或是讀者懷疑前述印太政策拜規川隨機率有多高?不妨將其內容對比2022年2月白宮所發布之《Indo-Pacific Strategy of the United States》(美國印太戰略),並且對照2024年2月9日美國國務院以《The United States’ Enduring Commitment to the Indo-Pacific: Marking Two Years Since the Release of the Administration’s Indo-Pacific Strategy》(美國對印太地區的持久承諾:在政府發布印太戰略兩年後所獲成果)為題,梳理清楚來龍去脈,才能看出美國印太戰略發展脈絡。

儘管從帳面上,拜登團隊針對印太戰略,端出讓其津津樂道亮麗成績單,但就美國政壇與社會目前如此極化,美國政治評論家對於此次政府交接,指出拜登政府打烊落幕前夕多項政務作為,不無埋下地雷設置障礙嫌疑,再加上川普慣於否定前任貶抑他人行事風格,以及極度強硬政治意志與人格特質,會不會將印太戰略整個打掉重新練過,確實是讓人不能完全放心。

媒體報導將焦點放在蘇利文會因何種狀況搞到夜不成寐,卻不去觀察美國拜登政府整個印太戰略具體架構,其實是有點劃錯重點。但若想到川普上任後,印太戰略很可能產生天翻地覆變化,華盛頓讓盟友擔心未來不無可能要洗個三溫暖,確實不是個好兆頭!