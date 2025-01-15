川普要讓美國成為能源霸主 傳上任首日連發行政命令

美國候任總統川普正準備提出一連串要提振美國化石燃料發展的行政命令，並且撤回現任總統拜登推動美國採用電動車的相關努力。

道瓊社報導，石油產業遊說人士表示，川普下周一就職後，預料會指示政府機構開始鬆綁拜登對近海和聯邦土地的鑽探限制，還計劃推動取消被他稱為「電動車強制令」的廢氣排放規則，並恢復准許天然氣業者出口美國天然氣。

據產業遊說人士說，川普的交接團隊已與石油業一些人討論他第二任的計畫，儘管這些計畫還沒確定，也可能調整。

另據彭博資訊報導，參院共和黨領袖熊恩（John Thune）表示，他計劃利用新的共和黨團所打造的快速通關預算法案，來擴大石油和天然氣生產，幫助達成美國的能源主導地位。熊恩表示，預期將藉由部署一套特別的參院流程來通過立法，開放更多聯邦土地進行能源發展並簡化監管。

川普預料在上任首日就會簽署數十道行政命令，對美國能源、移民、教育和美國民眾生活的其他領域進行重大政策調整。

川普帶著支持石油的訊息「能源霸主」（Energy Dominance）重返白宮。先前為了拉攏天然氣資源大州賓州的搖擺選民，他表示會支持水力壓裂開採法，而他對拜登推動電動車政策的反感，顯然在汽車重鎮密西根州引起共鳴，億萬富豪石油捐助者為他捐款數千萬美元。現在，川普首先要償還這些「人情」。

川普發言人萊維特表示：「美國人民能指望川普總統在第一天就動用他的行政權力，兌現他在競選時的承諾。」「川普總統上任後將使美國能源再次站上能源主導地位。」

外界預期川普將命令環境保護局（EPA）、能源部和內政部進行大幅調整，儘管一些行動可能面臨法院挑戰，需要共和黨議員通過「國會審查法案」來推翻拜登時代的規定。其他措施還包含成立國家能源委員會，負責監督美國石油、天然氣和電力政策，以及讓美國退出《巴黎氣候協定》，並且計劃終止能源部對出口液化天然氣（LNG）新計畫的核准程序凍結。

此外，預料川普還將命令運輸部縮減油耗規定，藉此延長汽油燃料車的壽命。