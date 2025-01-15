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川普就職不降半旗了！傳科技3巨頭出席排排坐 組超有錢VIP陣容
美國候任總統川普將在美東時間1月20日於美國國會大廈宣誓就職，眾議院議長強生14日宣布典禮當日將暫停降半旗。另外，外媒報導，美國科技富豪貝佐斯、馬斯克和祖克柏都將出席盛會。
美聯社報導，總統拜登日前宣布全國降半旗30日，以此哀悼前總統卡特辭世，時間將與川普就職典禮重疊。事後，川普不滿表示「沒有美國人會（對當天降半旗）感到高興」。
眾院議長強生14日宣布，就職典禮當天將暫停降半旗，直至隔日恢復降半旗。他聲明表示，「在我們向前任國家元首致敬的同時，也必須迎接新總統的到來；迎接美國光明的未來」。屆時將見到典禮會場的美國國旗飄揚。
除此之外，華盛頓郵報引述川普官員透露，屆時亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克與Meta執行長祖克柏都將出席，而且將排排坐在主席台的顯眼位置，與共和黨內閣提名人和其他民選官員坐在一起。
過去一年裡，這三大科技巨頭都試圖贏得川普的青睞。以馬斯克為首，他捐贈超過 2.5 億美元資金幫助川普打選戰；亞馬遜和祖克柏也分別向川普就職基金捐贈100萬美元。
根據彭博億萬富翁指數，這三人是世界上最富有的人之一，馬斯克排名第一，貝佐斯排名第二，祖克柏排名第三。截至13日，他們的淨資產合計為8850億美元。
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