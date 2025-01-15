川普嗆奪回巴拿馬運河 國際海事組織：歸屬不變
美國總統當選人川普揚言不排除以武力奪回巴拿馬運河（PanamaCanal）控制權後，聯合國國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎今天表示，巴拿馬運河將仍屬於巴拿馬。
法新社報導，杜明奎（Arsenio Dominguez）說：「對我來說，一切顯而易見，而且這也不是熱烈討論的話題，因為1977年就簽署條約，運河（控制權）移交巴拿馬手中。巴拿馬持續管理這條重要水道，未來也會持續這麼做。」
川普將在20日宣誓就職，重返白宮。他上週被問到有關巴拿馬運河時的一番話掀波，他說他「不會對此（不採取軍事行動）做出承諾，也許得做些什麼」。
美國於1914年開通巴拿馬運河，後來根據1977年時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署的條約歸還巴拿馬。巴拿馬於1999年完全控制巴拿馬運河。
面對川普揚言奪回控制權，巴拿馬回應說巴拿馬運河主權不容談判。
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