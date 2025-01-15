快訊

尹錫悅被捕後首發聲！控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

土地被鄰居占用...嘉義女索賠1180萬天價 地院判賠僅29元

尹錫悅已確認遭逮捕：南韓首位在任內被捕的總統

川普嗆奪回巴拿馬運河 國際海事組織：歸屬不變

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
美國總統當選人川普。路透
美國總統當選人川普。路透

美國總統當選人川普揚言不排除以武力奪回巴拿馬運河（PanamaCanal）控制權後，聯合國國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎今天表示，巴拿馬運河將仍屬於巴拿馬。

法新社報導，杜明奎（Arsenio Dominguez）說：「對我來說，一切顯而易見，而且這也不是熱烈討論的話題，因為1977年就簽署條約，運河（控制權）移交巴拿馬手中。巴拿馬持續管理這條重要水道，未來也會持續這麼做。」

川普將在20日宣誓就職，重返白宮。他上週被問到有關巴拿馬運河時的一番話掀波，他說他「不會對此（不採取軍事行動）做出承諾，也許得做些什麼」。

美國於1914年開通巴拿馬運河，後來根據1977年時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署的條約歸還巴拿馬。巴拿馬於1999年完全控制巴拿馬運河。

面對川普揚言奪回控制權，巴拿馬回應說巴拿馬運河主權不容談判。

川普 巴拿馬運河 美國

延伸閱讀

川普稱上任首日成立「對外稅務局」 掌外國關稅業務

市場評估川普關稅影響 歐股收盤走勢不一

強勢美元 可能下半年反轉

川普關稅戰 路透：經濟學家估陸今明年GDP增速放緩

相關新聞

川普嗆奪回巴拿馬運河 國際海事組織：歸屬不變

美國總統當選人川普揚言不排除以武力奪回巴拿馬運河（PanamaCanal）控制權後，聯合國國際海事組織（IMO）秘書長杜...

來認真的？川普揚言上任首日設立「對外稅務局」 負責徵收外國關稅

美國候任總統川普14日表示，他將在上任當天成立新部門「對外稅務局」（External Revenue Service），...

動武格陵蘭／佛里曼批川普 等於默許中共侵台

美國總統當選人川普稱美國不排除動武占領格陵蘭和巴拿馬運河的談話，已成為談笑話題。知名作家佛里曼（Thomas Fried...

川普2.0／川普團隊討論 逐月調關稅

知情人士透露，美國候任總統川普的經濟團隊正在討論每個月逐步提高關稅，以增加談判籌碼，並避免通膨飆升。策略師指出，這可望讓...

川普不排除動武奪格陵蘭 外交部官員揭真正用意：阻止大陸染指北極

美國總統當選人川普日前揚言，不排除動武拿下格陵蘭及巴拿馬運河，美國紐約時報專欄作家評論，這像是給中國奪取台灣的巨大許可證...

今日格陵蘭、明日斯瓦巴？川普開啟強權競逐北極

美國候任總統川普為得到丹麥格陵蘭甚至不惜動武的態度震撼全球外交，川普團隊坦承此舉是為阻止俄國野心。同為北歐的挪威擔心他們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。