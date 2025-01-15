來認真的？川普揚言上任首日設立「對外稅務局」 負責徵收外國關稅
美國候任總統川普14日表示，他將在上任當天成立新部門「對外稅務局」（External Revenue Service），負責收取來自外國的「所有關稅、稅費及收入」。
路透報導，川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說，他將於1月20日宣誓就職美國總統當天成立該部門。
川普說：「透過軟弱無力的貿易協定，美國經濟已為全球帶來成長與繁榮，同時卻對自己課稅。改變這種情況的時機已經到來。我們將開始對那些透過貿易從我們身上賺錢的傢伙收費，他們最終將開始支付合理的部分。」
至於這個新部門如何運作等細節，川普交接團隊尚未立即回應置評請求。
川普曾在競選期間揚言，將對所有進口商品徵收10%至20%的全面關稅，並威脅要對中國商品徵收高達60%關稅。
有專家認為，這些關稅恐怕擾亂貿易流動、推升成本，甚至招來全球對美國外銷商品的報復。
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