川普稱上任首日成立「對外稅務局」 掌外國關稅業務

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國候任總統川普今天表示，他將在上任當天成立「對外稅務局」（External Revenue Service）這個新部門，負責收取來自外國的「所有關稅、稅費及收入」。

路透社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說，他將於1月20日宣誓就職美國總統當天成立該部門。

川普說：「透過軟弱無力的貿易協定，美國經濟已為全球帶來成長與繁榮，同時卻對自己課稅。改變這種情況的時機已經到來。我們將開始對那些透過貿易從我們身上賺錢的傢伙收費，他們最終將開始支付合理的部分。」

至於這個新部門如何運作等細節，川普交接團隊尚未立即回應這類置評請求。

川普揚言一上任就要對鄰邦加拿大、墨西哥徵收25%關稅，直到這2國有效取締毒品和跨境移民為止，還揚言對中國加徵10%關稅。

有專家認為，這些關稅恐怕擾亂貿易流動、推升成本，甚至招來全球對美國外銷商品的報復。

川普 社群媒體 美國

延伸閱讀

市場評估川普關稅影響 歐股收盤走勢不一

川普關稅戰 路透：經濟學家估陸今明年GDP增速放緩

川普不排除動武奪格陵蘭 外交部官員揭真正用意：阻止大陸染指北極

川普就職 鄉村天后凱莉安德伍、Y.M.C.A.原唱獻藝

相關新聞

川普2.0／川普團隊討論 逐月調關稅

知情人士透露，美國候任總統川普的經濟團隊正在討論每個月逐步提高關稅，以增加談判籌碼，並避免通膨飆升。策略師指出，這可望讓...

動武格陵蘭／佛里曼批川普 等於默許中共侵台

美國總統當選人川普稱美國不排除動武占領格陵蘭和巴拿馬運河的談話，已成為談笑話題。知名作家佛里曼（Thomas Fried...

川普不排除動武奪格陵蘭 外交部官員揭真正用意：阻止大陸染指北極

美國總統當選人川普日前揚言，不排除動武拿下格陵蘭及巴拿馬運河，美國紐約時報專欄作家評論，這像是給中國奪取台灣的巨大許可證...

今日格陵蘭、明日斯瓦巴？川普開啟強權競逐北極

美國候任總統川普為得到丹麥格陵蘭甚至不惜動武的態度震撼全球外交，川普團隊坦承此舉是為阻止俄國野心。同為北歐的挪威擔心他們...

旗下社群媒體母公司股價大漲 川普身價暴漲至70億美元

在美國準總統川普就職前，他的淨資產於13日增加逾8.75億美元，因為旗下社群媒體Truth Social母公司川普媒體與科技集團（DJ...

川普上任倒數！南韓企業加速撤出大陸 拎「大禮包」奔向美國

就在美國候任總統川普下周重返白宮前，全球企業都拎著「大禮包」奔向美國，連南韓企業也不例外，紛紛加速撤離大陸，並相繼公布在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。