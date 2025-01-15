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動武格陵蘭／佛里曼批川普 等於默許中共侵台

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
紐約時報專欄作家佛里曼。圖／聯合報系資料照片
紐約時報專欄作家佛里曼。圖／聯合報系資料照片

美國總統當選人川普稱美國不排除動武占領格陵蘭巴拿馬運河的談話，已成為談笑話題。知名作家佛里曼（Thomas Friedman）在紐時專欄指出，川普這番話等於默許中國大陸可以對台動武。

佛里曼說，「如果美國總統可以隨意宣稱想要占領格陵蘭，甚至明確表示不排除動武，等於默許中國大陸可以考慮對台灣動武。畢竟，台灣與中國大陸之間有深厚情感、歷史、語言以及民族連結」。

佛里曼指出，川普如今言論簡直是魯莽愚蠢到匪夷所思。試想，當川普提名的駐北京大使裴度到任後，因大陸對台灣某些挑釁行為向中國外交部提出抗議時，中方會怎麼回應？

佛里曼揣測可能得到的回應是：「你們抗議我們兩岸統一的做法，但你們的總統還不是揚言不惜動用武力占領格陵蘭和巴拿馬運河？我們認為台灣是中國不可分割的一部分，你們即使不認同，但也在一九七二年的《上海公報》中承認了。而你們跟格陵蘭有什麼關係？就因為川普的兒子曾去那裡度過假？中國和俄羅斯可對格陵蘭有跟美國一樣的主張。」

他說，俄羅斯總統普亭也一定在思考同樣問題。美國憑什麼指責他入侵烏克蘭違反國際法和國際規範，川普卻可以隨意談論占領格陵蘭，甚至動武奪回巴拿馬運河？

有些人可能認為，川普占領格陵蘭和巴拿馬運河的言論，只是玩笑話。但佛里曼指出，這並不是玩笑，這種言論已造成了比大家所意識到更大傷害。如果川普繼續堅持這些言論，「玩笑話最後會讓我們自食其果，並動搖我們在二戰後建立的世界秩序」。

川普 巴拿馬運河 格陵蘭

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