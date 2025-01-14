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川普旗下社群媒體母公司股價大漲 身價暴漲至700億美元
在美國準總統川普就職前，他的淨資產於13日增加逾8.75億美元，因為旗下社群媒體Truth Social母公司川普媒體與科技集團（DJT）當天繳出兩個月來最好的股價表現。
川普的淨資產一度在美東時間下午3時40分後，增加8.76億美元，達到700億美元。自從他在去年12月20日，將對該公司持有的57％股份轉移至他的可撤銷生前信託以來，他的資產淨值已增加10億美元。
川普媒體與科技集團股價在13日一度大漲22.6%，是去年11月6日（川普勝選後）以來的最大單日盤中漲幅，最後收盤價為42.91美元，是去年10月29日（站上當時的波段最高點，使川普的淨值飛升到770億美元）以來的最高收盤價。
雖然距離川普就職僅剩一周，但目前並不清楚導致該公司在13日大漲的確切原因。
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