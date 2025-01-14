美國人救了他！川普涉推翻2020大選調查曝光 特檢：沒當選即可定罪
紐約時報報導，美國特別檢察官史密斯的2021年1月6日國會暴動事件報告在美東時間14日凌晨公布，史密斯在報告中直言，若非川普在去年11月贏得總統大選，使得起訴無法繼續，他相信司法部有充足的證據將川普定罪。
史密斯在報告中寫道，「司法部認為，憲法禁止繼續起訴和追訴總統，這項觀點是絕對的，並不取決於被控罪行的嚴重性、政府證據強度或起訴的正當性，我們辦公室充分支持。」
史密斯表示，事實上，如果不是因為川普當選，即將重返總統職位，特檢辦公室認為，這些證據足以在審判獲得支持並維持定罪。
司法部在當地時間14日凌晨過後將137頁報告交給國會，這份報告是史密斯最終報告的一半，另一部分涉及機密文件案件的內容仍然保密。
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