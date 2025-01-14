川普：就職後「很快」與俄羅斯總統普亭會面

美國候任總統川普今天說，他下週正式就職後，「很快」會與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面。

路透社報導，川普（Donald Trump）沒有說明兩人會晤的時間表。若安排順利，這將是自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，美俄兩國領袖首度會面。

川普被美國媒體Newsmax問到終結俄烏戰爭的策略時說：「這個嘛，只有一種策略，這取決於普亭。我無法想像他對事情的進展會有多高興，因為對他來說，事情也沒有進展得很好…我知道他想見面，我很快會見他。我是想早一點，但…總得先上任。在一些事情上，真的必須在位（才能做）。」

即將擔任白宮國家安全顧問的共和黨籍聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）昨天說，他預計川普和普亭數天或數週內將通電話。