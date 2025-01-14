川普會不會維持拜登管制AI晶片的新規？蘇利文這樣說

白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國候任總統川普可能維持美國對輝達（Nvidia）在內多家公司實施的全面管制AI晶片出口的新規，理由是民主和共和兩黨都擔心中國大陸追求先進技術帶來國安隱憂。

白宮1月13日公布的新規，將以公司和國家為基礎，設定先進AI處理器的出貨上限，擴大針對中國大陸的貿易限制。這是試圖建立一個全球新框架，指導未來數年AI在全球該如何擴散。

雖然新上任的川普政府可能進行調整，但蘇利文表示，他預期核心部分將維持不變。

蘇利文受訪表示：「這顯然取決於他們想要如何進行，他們可能有內部爭論，就像我們有內部爭論該如何調整規定一樣。但如果120天後，他們看到我們看到的情況，卻說『我們真的完全不需要這樣』，我會很意外。」

他說，新框架旨在實現兩個核心目標：維持美國在先進AI領域的領導地位，並確保是美國的技術驅動全球AI發展。

美國希望在AI領域領先中國大陸等競爭對手6-18個月的優勢。

他強調，訓練最先進AI的基礎設施將能因此留在美國內部或關係最緊密盟友境內開發，而「不會像晶片、電池和其他產業那樣被離岸外包掉，害我們不得不投資數千億美元將它們帶回來」。

他說，「如果是中國大陸而非美國決定全球AI的未來，我認為這關係重大」，以及「我們決心保護、維持並擴大這種領先地位，並交給下一屆政府。」

業界反對聲浪

華府因此掀起軒然大波，一些重要的科技公司，尤其是輝達（Nvidia），強烈遊說反對在他們看來是極端越權的規定。

輝達負責對外事務的副總裁Ned Finkle發出聲明說，擬議的框架將傷害創新，無法達到既定的國安目標。他說：「雖然披著『反中』外衣，但這些規則無助於加強美國的安全。新規定將在全球範圍內控制技術，包括已用於主流遊戲PC和消費硬體的技術。」

科技產業團體資訊科技產業協會（ITIC）上周致函商務部長雷蒙多提出警告，民主黨政府匆忙實施的新規定可能導致全球供應鏈支離破碎，讓美企處於不利地位。

另一個組織半導體產業協會（SIA）周一表示，對這項政策在新舊政府交接前「匆忙推出」感到失望。SIA總裁兼執行長John Neuffer 表示：「新規則有可能將戰略市場拱手讓給競爭對手，對美國經濟，以及在半導體與AI的全球競爭力，造成意想不到的持久傷害。」

由於歐盟內有部分國家取得晶片將受限，歐盟已向拜登表達關切，指出美國向歐盟成員國出售先進AI晶片，是美國的經濟機會，「不是安全風險」。

新框架的內容

美國基本上將世界各國分為三類。美國及18個最緊密的合作夥伴—— 包括英國、加拿大、德國、日本、南韓和台灣——可不受任何限制自由購買AI晶片。

美國武器禁運國家，如中國大陸和俄羅斯，將繼續面臨先前已有的AI晶片購買禁令。

其他國家進口AI晶片則有數量上限，最多可買50,000個GPU。如果再生能源和技術安全的目標與美國一致，政府與政府之間的交易可將上限提高到100,000。某些國家的機構可申請兩年內購買32萬個先進GPU。不過，公司和機構向海外投放的AI算力會受限。

另外，相當於1,700個先進GPU的晶片訂單，毋需申請進口許可證，也不計入各國晶片上限，以及該框架設定的其他標準。這項例外規定可能有助滿足大學和醫療機構的訂單，而非資料中心。

這些規定是為阻止中國大陸透過其他國家，獲得生產AI所需的技術。更廣泛的目標是讓美國和盟國成為企業建設全球大型資料中心的首選地點，努力將最先進AI模型留在美國及其合作夥伴的國界內。

世界各地的政府，尤其是中東地區，一直在投入資金吸引和建設龐大的資料中心，希望成為下一個AI發展中心。

新規預計不會妨礙亞馬遜、谷歌和微軟等領先雲端運算供應商的AI驅動數據中心擴張計劃，因為尋求大型先進AI晶片叢集的可信賴公司能獲得豁免。

川普有運作空間

輝達執行長黃仁勳在新規正式公布前表示，他預期川普會減少管制。輝達13日批評拜登政府危及美國在AI技術的進展，並補充說，輝達盼在川普的領導下「重返加強美國領導地位的政策」。

蘇利文被問到是否擔心川普與反對美國科技政策方向的執行長達成交易時，他說，除了未指名道姓的些許例外，企業領導人「大致」接受貿易限制有其基本必要性。

蘇利文表示，這將 「極難 」改變美國前行方向。但川普也有很大的運作空間。新規有120天的評論期，新政府能與企業和議員重新展開對話。代表德州的參議員克魯茲已經表示，他正在研究包括國會審查法案在內的立法選項，要推翻拜登在任期結束前一周發布的規定。