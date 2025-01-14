快訊

遭棄養不失志！按電梯就手指骨折 「玻璃娃娃」盼安養終老

「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門

嚴重死傷！國1南下路竹半小時連續2起重大車禍 11車追撞釀1死1命危3傷

紐時佛里曼：別開格陵蘭玩笑 川普等同默許中國對台動武

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普的小兒子7日搭乘專機造訪格陵蘭。路透
川普的小兒子7日搭乘專機造訪格陵蘭。路透

川普大言不慚地揚言美國政府占領格陵蘭和巴拿馬運河的談話，已成為深夜談話性節目調侃的話題。「哈哈哈哈哈！川普真是有趣，你永遠不知道他下一句會冒出什麼驚人之語。別放在心上，他明天一定會說出更誇張的東西！」

紐約時報專欄作家、《世界又熱、又平、又擠》作者佛里曼（Tomas Friedman）指出，但可以肯定的是，有一個人一定非常關注這些言論，那就是習近平。佛里曼說，「如果美國總統可以隨意宣稱想要占領格陵蘭，甚至明確表示不排除動武，等於默許中國大陸可以同意考慮對台灣動武。畢竟，台灣與中國大陸之間有深厚的情感、歷史、語言以及民族連結」。

佛里曼指出，川普如今言論簡直是魯莽愚蠢到匪夷所思。試想，當川普提名的大使蒲度（David Perdue）到任後，因大陸對台灣某些挑釁行為向中國外交部提出抗議時，中方會怎麼回應？

佛里曼揣測可能得到的回應是：「你們抗議我們兩岸統一的做法，但你們的總統還不是揚言不惜動用武力占領格陵蘭和巴拿馬運河？我們認為台灣是中國不可分割的一部分，你們即使不認同，但也在1972年的《上海公報》中承認了。而你們跟格陵蘭有什麼關係？就因為川普的小兒子曾去那裡度過假？請告訴你們的總統，中國和俄羅斯可以對格陵蘭有跟美國一樣的主張。」

他說，俄羅斯總統普亭也一定在思考同樣的問題。美國憑什麼指責他入侵烏克蘭違反了國際法和國際規範，侵占別國領土，川普卻可以隨意談論占領格陵蘭，甚至重新動武奪回巴拿馬運河？烏克蘭的領土曾經是「俄羅斯祖國」的一部分，克里米亞更是如此，而普亭早已完全將克里米亞收回。

難怪俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四對CNBC表示，俄羅斯「非常關注華盛頓在這些話題上的言論」。

有些人可能認為，川普占領格陵蘭和巴拿馬運河的言論，只是他這位喜歡博取目光、口無遮攔的領導人的玩笑話。但佛里曼指出，這並不是玩笑，這無疑在添亂。這種言論已經造成了比人所意識到的更大傷害。如果川普繼續堅持這些言論，「玩笑話最後讓我們自食其果，並動搖我們在二戰後建立的世界秩序」。

中共 台海 川普 格陵蘭 紐約時報 美國大選

延伸閱讀

國安基金：台股基本面佳 定調格局穩健

美股ETF 有撐 資金青睞

美股跌破線型支撐 法人：節前不確定因素使台股承壓

陸12月進出口顯示「搶跑」特徵 分析估今年出口料前高後低、關注川普關稅政策

相關新聞

紐時佛里曼：別開格陵蘭玩笑 川普等同默許中國對台動武

川普大言不慚地揚言美國政府占領格陵蘭和巴拿馬運河的談話，已成為深夜談話性節目調侃的話題。「哈哈哈哈哈！川普真是有趣，你永...

川普團隊研議關稅「逐月調高」2至5% 增加談判籌碼

知情人士透露，美國候任總統川普的經濟團隊正在討論逐月慢慢提高關稅，採用循序漸進的方式，藉此增加談判籌碼，同時也盡力避免通...

川普重返白宮之際…肅穆「打坐雕像」再現熱潮！電商平台竟現仿製品

向來直言不諱的美國候任總統川普（Donald Trump），經工匠設計化身「打坐雕像」，神態莊嚴肅穆。隨著川普即將重返白...

美國發布AI出口管制…陸商務部「堅決反對」：將採取必要措施

美國政府13日發布了針對AI的出口管制，大陸商務部深夜回應指出，「對此堅決反對」，批評此舉「嚴重影響全球科技創新」，同時...

針對AI晶片頒新規！美國限制晶片進出口 台灣不在受限名單上

美國拜登政府13日宣布針對半導體業者生產的先進人工智慧（AI）晶片，實施全面性出口管制，不過台灣未被放入受限名單。

南韓國家情報院：川普上任後 可能尋求與金正恩對話

南韓國家情報院今天表示，美國總統當選人川普可能在就職後尋求與北韓領導人金正恩對話，且或許會就北韓核計畫嘗試達成一項「小協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。